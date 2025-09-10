El Congreso propone multar a quien condicione un CFDI a la CSF. Conoce qué cambia en el CFF, qué puede pedir el emisor y cómo validar datos sin trámites El Congreso discute una reforma al Código Fi...

El Congreso propone multar a quien condicione un CFDI a la CSF. Conoce qué cambia en el CFF, qué puede pedir el emisor y cómo validar datos sin trámites El Congreso discute una reforma al Código Fiscal de la Federación que tipifica como infracción pedir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para entregar una factura. La propuesta, presentada el 8 de septiembre, modifica el artículo 83 para sancionar a quienes condicionen la expedición de un CFDI a la presentación de ese documento. La medida pone fin a una práctica extendida desde la llegada del CFDI 4.0, cuando muchos emisores comenzaron a solicitar la CSF para evitar rechazos por datos mal capturados. En realidad, la constancia nunca fue requisito legal: lo único obligatorio es que nombre, RFC y código postal coincidan con lo registrado ante el SAT, información que puede validarse en línea sin pedir papeles adicionales.

Qué cambia con la propuesta

Aspecto Antes Con la reforma Entrega de CFDI Algunas empresas la condicionaban a que el cliente entregara su CSF. Condicionar la factura a la CSF sería infracción sancionable. Requisitos legales Se asumía que la CSF “comprobaba” los datos del receptor. Se confirma que la CSF no es requisito; basta capturar datos correctos. Validación de datos Dependencia de documentos impresos o PDFs del cliente. Uso de herramientas digitales del SAT para validar RFC, nombre y CP. Sanciones No había falta específica por exigir la CSF. Multas por condicionar la expedición del CFDI a presentar CSF.

Qué sí puede pedir el emisor y qué no

Permitido No permitido Solicitar nombre, RFC y código postal para capturarlos correctamente. Exigir la CSF como condición para facturar. Verificar datos con las herramientas en línea del SAT antes de timbrar. Retrasar o negar la factura por no entregar la CSF. Pedir correo para envío del XML y PDF, y uso del CFDI correcto. Solicitar documentos ajenos a la operación (credenciales, constancias sin fundamento).

Por qué ocurrió el problema con el CFDI 4.0

El CFDI 4.0 exige coincidencia exacta entre los datos del receptor y el padrón del SAT. Para reducir rechazos por errores de captura, muchos emisores trasladaron la carga al cliente y pidieron la CSF. Esa salida “práctica” provocó burocracia, filas y confusión, especialmente para asalariados y pequeñas empresas que solo necesitaban una factura por servicios o compras menores.

Cómo adaptarse si emites facturas

Actualizar sistemas y catálogos de clientes para capturar nombre, RFC y código postal con precisión.

Capacitar al personal de cajas y cuentas por cobrar en el uso de validadores del SAT.

Evitar checklists de documentos que no son requisito (como la CSF) y enfocarse en la correcta codificación del CFDI.

Establecer un protocolo de corrección ágil en caso de errores de captura para no retrasar al cliente.

Efectos esperados para contribuyentes y empresas

Menos trámites: el cliente ya no tendrá que presentar su constancia para obtener la factura.

Mayor certeza: se refuerza que el SAT ofrece validación digital suficiente para timbrar sin papelería extra.

Mejores tiempos de atención: con procesos claros y personal capacitado, se reducen rechazos y recapturas.

Importante: la reforma ubica la conducta en el artículo 83 del CFF como infracción. Los montos de multa se fijan en las disposiciones aplicables del propio código y su actualización anual. Las empresas deberán revisar sus políticas internas para alinearse.

Preguntas frecuentes