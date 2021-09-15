El IMEF considera que el Paquete Económico 2022 es optimista en torno al crecimiento del PIB, la inflación y la tasa de interés. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de...

El IMEF considera que el Paquete Económico 2022 es optimista en torno al crecimiento del PIB, la inflación y la tasa de interés. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Paquete Económico 2022 mantiene la austeridad fiscal que caracteriza al gobierno actual. Además, es conservador en cuanto a los pronósticos de tipo de cambio, así como en el precio del petróleo.

Optimismo con el PIB y la inflación

Sin embargo, el IMEF considera que el Paquete Económico 2022 es optimista en torno al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y la tasa de interés. A través de un documento, el IMEF explicó que la tasa de crecimiento proyectada del PIB para 2022 de 4.1% es optimista, sobre todo si se compara con el consenso de analistas tanto de la encuesta del Banco de México (2.9%), como los de Citibanamex (3.0%) y los del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF (2.9%). El IMEF indicó que los pronósticos de inflación y tasa de interés para 2022 también caen en el lado optimista del espectro en 3.4% y 5.0%, respectivamente, comparándolos con la mediana del consenso de las encuestas que oscilan entre 3.7 y 3.9% en el caso de la inflación y entre 5.25% y 5.50% en el caso de la tasa de interés.

Análisis y aprobación del Paquete Económico 2022

Los documentos que integran el Paquete Económico 2022 son los siguientes :

Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la LIF es el 20 de octubre, para turnarla al Senado, cuyo deber es aprobarla a más tardar el 31 de octubre. Mientras que el PEF deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados.

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