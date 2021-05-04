Más de la mitad de la deuda es de contribuyentes que promovieron medios de defensa y no pueden ser objeto de acciones de cobro. Las deudas que tienen los contribuyentes con el Servicio de Administr...

Más de la mitad de la deuda es de contribuyentes que promovieron medios de defensa y no pueden ser objeto de acciones de cobro. Las deudas que tienen los contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mejor conocidas como créditos fiscales, superaron el billón de pesos en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, más de la mitad de la deuda es de contribuyentes que promovieron medios de defensa, y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro:

Monto de los créditos fiscales controvertidos: 613 mil 226 mdp.

Monto de los créditos fiscales no controvertidos: 435 mil 662 mdp.

Deudas en el primer trimestre de 2020 y de 2021

De acuerdo con información publicada por El Universal, cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican lo siguiente:

En el primer trimestre de 2020, los créditos fiscales sumaron 782 mil 373 millones de pesos (mdp).

Mientras que en el primer trimestre de 2021, las deudas ascendieron a un billón 48 mil 889 mdp.

Créditos fiscales controvertidos

Las cifras indican que existen 126 mil 893 deudas fiscales controvertidas que involucran un monto de 613 mil 226 mdp. Es decir, que crecieron tanto en número como en monto en comparación con el primer trimestre de 2020, cuando eran 109 mil 207 juicios peleando el pago de 473 mil 207 mdp en impuestos. El estatus de ese tipo de adeudos es de contribuyentes que promovieron medios de defensa, y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro.

Créditos fiscales no controvertidos

El periódico informó que al cierre de marzo de 2021, en la cartera de deudas fiscales no controvertidas había un millón 238 mil 558 adeudos con un saldo de 435 mil 662 mdp. Se trata de adeudos controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente. Estos créditos fiscales no fueron inconformados mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido, o se desistió, se confirmó la validez o se desechó y no se admitió medio de defensa.

Deudas no controvertidas factibles de cobro

De los créditos fiscales no controvertidos, son factibles de cobro 869 mil 268 créditos o adeudos por un monto de 304 mil 189 mdp. Ese tipo de créditos son los que tiene la administración tributaria en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.

Deudas no controvertidas con baja probabilidad de cobro

Pero también hay 369 mil 290 deudas fiscales no controvertidas con baja probabilidad de cobro, por un monto de 131 mil 473 mdp. Estos adeudos están clasificados dentro de la cartera del SAT de contribuyentes insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/contribuyentes-deben-mas-de-un-billon-en-impuestos Puedes ver las cifras de la SHCP sobre los créditos fiscales aquí / Fecha de publicación: abril de 2021.

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