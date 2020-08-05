Todo el poder judicial de la federación reanudó actividades con las medidas precautorias necesarias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó sus actividades presenciales para tramitar asu...

Todo el poder judicial de la federación reanudó actividades con las medidas precautorias necesarias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó sus actividades presenciales para tramitar asuntos jurisdiccionales con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de usuarios del servicio de justicia, así como la de sus trabajadores. En los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también se reanudaron actividades con medidas que protegerán a las y los servidores públicos, que incluyen lo siguiente:

Instalación de filtros sanitarios.

Sistema de citas programas.

Implementación de buzones.

Para ser precisos, a partir del lunes 3 de agosto, el poder judicial de la federación reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; además, con el nuevo esquema de protección para los servidores públicos como para el publico en general se reanudarán:

Plazos

Términos procesales

Recepción, radicación y tramitación de promociones físicas

Desahogo de diligencias

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).