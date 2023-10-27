Es necesario que los usuarios de estos servicios verifiquen que su proveedora de servicios de plataformas digitales emite los recibos de manera correcta Parte de las obligaciones de las empresas ex...

Es necesario que los usuarios de estos servicios verifiquen que su proveedora de servicios de plataformas digitales emite los recibos de manera correcta Parte de las obligaciones de las empresas extranjeras que proveen servicios de plataformas digitales es emitir comprobantes fiscales a sus usuarios. Pero de acuerdo con Fiscalia, dichos comprobantes no siempre cumplen el entero de los requisitos de los comprobantes fiscales, que se establecen en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). El texto indica que a pesar de lo anterior, existen facilidades que permiten dar efectos fiscales a estos documentos emitidos por extranjeros, por lo que es posible acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y deducir el gasto para fines del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Deducibilidad y acreditamiento de facturas emitidas desde el extranjero

De acuerdo con la Regla 2.7.1.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), es posible acreditar y deducir impuestos con base en comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México Pero Fiscalia señaló que sólo será posible acreditar y deducir dichos comprobantes, siempre que estos documentos cumplan con los siguientes requisitos:

Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide Lugar y fecha de expedición Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida y nombre, denominación o razón social de dicha persona La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente; o bien, se adjunte al comprobante emitido por el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el CFDI que emita el contribuyente por las retenciones de las contribuciones que efectuó a dicho residente en el extranjero.

Por eso, Fiscalia considera que es necesario que los usuarios de estos servicios verifiquen que su proveedora de servicios de plataformas digitales emite los recibos de manera correcta, para que sus derechos fiscales no sean vulnerados.