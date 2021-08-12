Representantes de las distintas organizaciones expusieron las dificultades para obtener citas en el SAT y la devolución de saldos a favor. Distintas organizaciones exhortaron al Servicio de Adminis...

Representantes de las distintas organizaciones expusieron las dificultades para obtener citas en el SAT y la devolución de saldos a favor. Distintas organizaciones exhortaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver con celeridad la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor a las empresas. Las organizaciones que participaron en la conferencia de prensa conjunta fueron las siguientes:

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Barra Mexicana de Abogados (BMA).

Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Efectos por la dificultad para realizar trámites ante el SAT

En el evento convocado por la Coparmex, los representantes de las distintas organizaciones señalaron que derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, desde el año anterior, y pese a ser considerada una actividad esencial, se detuvieron los trámites administrativos gestionados ante el SAT. Esto trajo como consecuencia los siguientes efectos:

Escasez en el otorgamiento de citas.

Un impacto negativo en la operación de las empresas.

Un grave impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma al outsourcing.

Dificultades para obtener citas en el SAT

De acuerdo con datos obtenidos a través de una encuesta, realizada a nivel nacional por las organizaciones mencionadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

87% ha tenido dificultades para obtener citas en el SAT.

65% ha tardado más de 30 días para lograrla.

78% señaló que una vez obtenida le fue asignada por lo menos un mes después.

64% han escuchado de actos de corrupción para que se les otorgue la cita.

Las organizaciones destacaron que desde hace más de un año ha existido un problema sistémico en la obtención de citas ante el SAT, y expusieron los siguientes puntos:

Las citas son escasas, incluso llegando al grado de generar la venta ilegal de estas.

Las citas son indispensables para trámites muy específicos, pero tienen consecuencias importantes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, como son los casos de la obtención de e-firma, cualquier cambio al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y para la presentación de declaraciones, entre otros.

La falta de citas puede convertirse en un impedimento para la operación de un negocio. Por ejemplo, la inscripción de empresas de nueva creación, facturación y timbrado de nómina, así como derivar en incumplimientos de normas formales que ameritan la imposición de multas e incluso en que, si no se presentan ciertos avisos, una operación tenga diverso tratamiento fiscal (por ejemplo, el caso de fusión).

Las organizaciones reconocieron que la actual pandemia y la nueva ola de contagios por SARS COV-2 representan una problemática importante para la atención personal a los contribuyentes. Sin embargo, señalaron que tomando en cuenta que la actividad tributaria es una actividad esencial, que no puede suspenderse durante la vigencia de la pandemia, si puede reducirse el catálogo de trámites que requieren la obtención de cita o migrar trámites presenciales a medios digitales.

Dificultades para obtener la devolución de saldos a favor

En materia de devoluciones de saldos a favor, los datos de la encuesta mencionada revelaron lo siguiente:

46% de los consultados a nivel nacional han encontrado dificultades para obtener la devolución de sus saldos a favor.

12% no han tenido saldos a favor.

42% no han solicitado saldos a favor.

68% no le han devuelto lo que ha solicitado.

32% de quienes sí le han devuelto sus saldos a favor señalaron que el proceso duró de uno a tres meses.

30% dijo que el SAT tardó más de tres meses.

26% no le han regresado sus saldos a favor.

Por eso, las organizaciones destacaron que frente a la crisis económica y de empleo, agravada por la emergencia sanitaria, hacer las devoluciones correspondientes y apegadas a la ley otorgará liquidez a las empresas, y evitará un eventual cese de operaciones.

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