Los patrones que no hagan la sustitución patronal y mantengan a sus trabajadores en esquemas de subcontratación laboral incurrirán en una ilegalidad, por lo que podrán ser multados hasta por 4 millones 481 mil pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reiteró que el plazo para cumplir con la sustitución patronal, la transferencia a sus nóminas centrales de los trabajadores que se encuentren laborando bajo el esquema de outsourcing o insourcing, vence el 24 de julio de este año. Debido al paquete de reformas, quedó prohibido el empleo de personal bajo la modalidad de outsourcing, y a las empresas que ya utilizaban este esquema de contratación se les dio un plazo para cumplir con la nueva normatividad. El outsourcingestará permitido sólo en aquellos casos en que la empresa contratista ofrezca servicios especializados distintos al objeto de negocios de la empresa que adquiere sus servicios, como si una empresa de desarrollo de software contrata los servicios de una empresa de limpieza. En estos casos es necesario inscribirse en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), padrón en el que estarán validadas las empresas que podrán seguir prestando servicios de tercerización laboral. Para aquellos trabajadores que no estén en el supuesto anterior, que desempeñen una labor que no es ajena a la objeto social o actividad preponderante de la empresa, existe la opción de la sustitución patronal, sin necesidad de registrarse en el REPSE. "Los trabajadores no se mueven, siguen trabajando donde siempre, pero su patrón no va a ser un tercero, una empresa de recursos humanos, sino la empresa productiva real para la que han trabajado siempre", dijo Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS en el marco de la plática titulada "Avances en la implementación de la Reforma en materia de Subcontratación", organizada por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE). Según cifras de la Secretaría del Trabajo federal, aproximadamente un millón de trabajadores ya han sido reconocidos por sus patrones reales. Ya no aparecen registrados como empleados por empresas de outsourcing o insourcing. El funcionario mencionó que los patrones que no hagan la sustitución patronal y mantengan a sus trabajadores en esquemas de subcontratación laboral incurrirán en una ilegalidad, por lo que podrán ser multados hasta por 4 millones 481 mil pesos.

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