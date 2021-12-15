Romero Aranda fue nombrado como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Félix Medina Padilla como nuevo Procurador Fiscal de la Federación, en sustitución de Carlos Romero Aranda, quien fue designado como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Medina Padilla es maestro en Derecho por la UNAM y se desempeñaba en el gobierno federal como titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). https://twitter.com/GobiernoMX/status/1471269471130161160 El nuevo titular de la oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue jefe delegacional en Tláhuac en 2015 también se desempeñó como subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. En tanto, Romero Aranda fue ocupó el cargo de procurador fiscal desde el inicio del actual sexenio, cargo que desempeñó hasta hoy.