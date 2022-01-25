La UMI es un valor que se utiliza para calcular montos relacionados con los créditos del Infonavit.

La UMI es un valor que se utiliza para calcular montos relacionados con los créditos del Infonavit.

El 21 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) oficializó el valor de la Unidad Mixta Infonavit (UMI). La UMI es un valor que se utiliza para calcular montos relacionados con los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. La UMI funciona como una protección para los trabajadores. En lugar de que los créditos Infonavit se actualicen según el salario mínimo, se utiliza este valor para que el crecimiento sea menor. A partir de una reforma a la Ley del Infonavit de abril de 2016, la actualización anual de los créditos originados en salarios mínimos se ajusta con lo que resulte menor entre el incremento porcentual del salario mínimo y el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo la UMI la referencia monetaria que captura dicho mínimo.

¿Cuál es el valor de la UMI del Infonavit para 2022?

El Infonavit indicó que para 2022, los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.99%, por lo que el valor de la UMI para este año será de 91.56 pesos diarios. Puedes ver la información que publicó el Infonavit aquí / Fecha de publicación: 21 de enero de 2022.

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