La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el fortalecimiento económico y la reducción del déficit fiscal frente a empresarios Durante el primer bimestre de 2025, la recaudación tributaria en México a...

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el fortalecimiento económico y la reducción del déficit fiscal frente a empresarios Durante el primer bimestre de 2025, la recaudación tributaria en México alcanzó los 958 mil 417 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.1% en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2024. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su participación en la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Reducción del déficit y estabilidad fiscal

Sheinbaum destacó que este crecimiento en la recaudación se ha logrado sin aumentar impuestos, sino mediante una estrategia de fortalecimiento fiscal y reducción del déficit. Según explicó, el déficit fiscal bajará del 5.7% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025, lo que representa un ahorro de aproximadamente 700 mil millones de pesos. "Este año hemos hecho un esfuerzo muy importante de reducción del déficit en dos puntos respecto al PIB, que lo estamos logrando gracias tanto a un aumento de ingresos tributarios como a un programa de reducción de gastos dentro del Gobierno", subrayó la mandataria.

Economía fuerte y crecimiento constante

En su discurso ante 3 mil industriales reunidos en Cintermex, Sheinbaum reafirmó la solidez de la economía mexicana, respaldándola con cifras clave:

Crecimiento económico acumulado del 5% desde 2018.

desde 2018. Inflación controlada en 3.7% .

. Inversión Extranjera Directa en puerta por 15 mil millones de dólares.

Además, destacó la importancia del T-MEC para la relación económica con Estados Unidos, asegurando que el tratado comercial beneficia a ambas naciones.

Plan México: Impulso a la industria nacional

En el evento, Sheinbaum presentó el Plan México, una estrategia económica centrada en fortalecer la industria y el mercado interno. Sus ejes principales incluyen:

Transición hacia una mayor autosuficiencia en alimentos y energía.

Promoción de inversión pública para generar empleo.

Impulso a la sustitución de importaciones.

Relanzamiento del programa Hecho en México.

Perspectivas para la economía mexicana

El crecimiento en la recaudación y la reducción del déficit reflejan una estrategia fiscal enfocada en la estabilidad económica. Sin embargo, los retos persisten, especialmente en materia de inversión y competitividad global.