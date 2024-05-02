Retrasos en devoluciones de impuestos alertan a contribuyentes. ¿El SAT complica intencionalmente el proceso? El proceso de devolución automática de impuestos se ha enfrentado a críticas por parte de expertos fiscales, quienes señalan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está imponiendo barreras excesivas que complican la recuperación de saldos a favor para los contribuyentes. Según Anna María Garza Cavazos, socia fiscal del despacho Pérez Góngora y Asociados, el SAT ha requerido trámites complicados y, en algunos casos extremos, ha negado devoluciones por deducciones personales argumentando la necesidad de documentación adicional inusual, como cartas médicas justificando procedimientos quirúrgicos. "Es muy común que el SAT rechace un saldo a favor del contribuyente, incluso cuando la declaración anual coincide con el prellenado que hizo la propia autoridad y aun así niega la devolución por supuestas inconsistencias", explicó Garza. Juan Higinio Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Capítulo Monterrey, comentó que los contribuyentes cuyas devoluciones son denegadas deben investigar las inconsistencias señaladas por el SAT y solicitar la devolución de manera manual, proceso que puede extenderse por un nuevo plazo de 40 días. Los funcionarios del SAT han defendido el sistema, argumentando que las devoluciones automáticas de saldos a favor generalmente se procesan en un plazo de 5 a 10 días. Abigail López Montaño, titular de la Administración Local Desconcentrada Nuevo León 1 del SAT, aclaró que las negativas de devolución suelen ser casos particulares, causadas por errores en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) u otras documentaciones fiscales. "La devolución automática de saldos a favor en promedio están llegando al contribuyente en los primeros 5 a 10 días después de la presentación de la declaración", afirmó López Montaño. Sin embargo, cuando se presenta una negativa, los contribuyentes pueden enfrentarse a un proceso extendido y complejo para resolver estas situaciones. Los expertos recomiendan a los contribuyentes preparar meticulosamente su documentación y consultar con profesionales para asegurarse de que todas las deducciones y créditos sean correctos y estén bien sustentados para evitar retrasos o negativas en la devolución de sus impuestos. Con la temporada de declaraciones en curso, el SAT anticipa un aumento en la presentación de declaraciones anuales, estimando un incremento del 9% en comparación con el año anterior. Este dato subraya la importancia de que los sistemas de devolución de impuestos funcionen de manera eficiente y justa para todos los contribuyentes.