Si los contribuyentes abandonan el aplicativo del SAT al hacer la declaración, esta no se guarda, por lo que deben comenzar de nuevo Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para realizar s...

Si los contribuyentes abandonan el aplicativo del SAT al hacer la declaración, esta no se guarda, por lo que deben comenzar de nuevo Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para realizar su declaración anual, pero la fecha límite se extenderá hasta el 3 de abril. Muchos contribuyentes reportaron que el aplicativo del SAT para la declaración anual no guarda la información registrada. Pero esto se debe a que, a diferencia de años previos, los cambios realizados en la declaración anual no se conservan más de un día. De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, en años anteriores, los contribuyentes podían estar capturando su declaración y si no tenían tiempo, o si por alguna razón tenían que dejar de capturarla, se podía guardar la declaración y duraba guardada aproximadamente 30 días. Pero en entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que actualmente si los contribuyentes están haciendo la declaración y se tienen que salir del aplicativo, no se guarda nada y hay que volver a empezar.

Recomendación ante imposibilidad de guardar cambios

En este contexto, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México expuso las siguientes recomendaciones: