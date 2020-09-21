El SAT también podría informar sobre beneficios, facilidades e invitaciones a programas. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con los mensajes de interés...

El SAT también podría informar sobre beneficios, facilidades e invitaciones a programas. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con los mensajes de interés. Esta propuesta tiene que ser discutida, y en su caso, aprobada por el poder legislativo.

¿Qué son los mensajes de interés?

Los mensajes de interés son en los que se quiere informar a los contribuyentes de beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto a través del buzón tributario.

Regulación actual del buzón tributario del SAT

El Código Fiscal de la Federación (CFF) actualmente establece que las personas físicas y morales, inscritas en el registro federal de contribuyentes (RFC), tendrán asignado un buzón tributario. Se trata de un sistema de comunicación electrónico ubicado en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). [CFF 17-K]. A través del buzón tributario la autoridad fiscal y los contribuyentes pueden realizar lo siguiente: I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Cambio propuesto para el buzón tributario Pero como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar la fracción I del artículo 17-K, del CFF, para que la autoridad fiscal también pueda enviar mensajes de interés.

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