Que WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más conocidas a nivel mundial no es ningún secreto para nadie. De manera progresiva, la aplicación por excelencia en términos de comunicación ha dejado de ser una herramienta únicamente válida para las personas, para convertirse en una aplicación esencial para empresas y todo tipo de organizaciones que basan las relaciones con sus clientes a través de ella. Y es que la comodidad que nos ofrece para poder hablar con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos sin tener que pagar un solo euro ha terminado por conquistar hasta a los más escépticos. Sin embargo, y como ocurre con cualquier otra aplicación líder en el mercado mundial, su popularidad no quiere decir que no tenga una gran cantidad de oportunidades de mejora. Tanto es así, que durante los últimos años ha sido precisamente la versión alternativa de WhatsApp, conocida como WhatsApp Plus, la que ha logrado asentar su popularidad a nivel mundial aglutinando millones de descargas en cualquier territorio del mundo. Pese a que puede que no sea tan conocida como la versión original, la realidad es que uno de los secretos que nos ofrece y que ha logrado catapultar a esta herramienta al éxito ha sido la amplia variedad de funciones con las que cuenta. Cubriendo muchas necesidades que no podemos encontrar en el WhatsApp convencional. Te contamos todo lo que tienes que saber.

Qué es WhatsApp Plus

Como ya hemos mencionado, WhatsApp Plus es una alternativa no oficial a la aplicación de mensajería que todos conocemos. Únicamente está disponible para teléfonos Android, por lo que todos aquellos usuarios de Apple no pueden hacer uso de ella. La idea de la que parte esta aplicación es la de ofrecer una serie de características y de funciones que todos los usuarios deseábamos desde que comenzamos a utilizar WhatsApp, pero que no estaban disponibles en su momento. De hecho, actualmente tampoco aparecen ninguna de las aplicaciones oficiales. Si te preguntas cuáles son estas funciones extra, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la capacidad para crear cuentas múltiples, revertir la eliminación de mensajes y una amplia variedad de opciones para poder decorar nuestros chats. Sin embargo, existen muchas más posibilidades que te iremos contando en este mismo artículo para que puedas descargar WhatsApp Plus APK.

Cómo descargar esta aplicación

Lo primero que debes tener en cuenta es que es posible que no vayas a encontrar WhatsApp Plus en la tienda de aplicaciones de Google. Sin embargo, esto no quiere decir que no vayas a poder descargarla, todo lo contrario. En los repositorios de APKs, por ejemplo, o desde la página oficial vas a poder llevar a cabo su descarga sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el link que hemos introducido previamente para que puedas realizar la descarga. Acto seguido, te encontrarás con una gran cantidad de funciones con las que seguro que no estás familiarizado. Una de las particularidades con las que cuenta la aplicación es que la comunidad que existe detrás de ella permite que cada una de las funciones y las herramientas con las que cuenta hayan sido aprobadas, asegurando el mejor rendimiento posible. Por lo que no vas a tener ningún problema a la hora de poder hacer uso de ella. Sí que es importante que conozcas que es posible que en algún momento aparezca algún mensaje relacionado con un mal funcionamiento de la aplicación. En este caso, no tienes que preocuparte de nada, puesto que la aplicación seguirá funcionando si haces uso del link mencionado previamente. Este tipo de páginas se actualizan con una gran regularidad para que no tengamos que preocuparnos de nada a la hora de disfrutar de todas sus funciones y posibilidades.

Algunas funciones que debes conocer

Una vez dicho esto, es el momento de conocer algunas de las funciones que vamos a poder disfrutar con WhatsApp Plus que nos van a permitir disfrutar como nunca de todas sus posibilidades:

Modifica el estilo de tus mensajes: Accediendo a los ajustes de WhatsApp Plus vas a poder disfrutar de todas las opciones que te ofrece el menú de encabezado. Desde ese apartado podremos realizar todo tipo de modificaciones en el aspecto visual de la herramienta.

Accediendo a los ajustes de WhatsApp Plus vas a poder disfrutar de todas las opciones que te ofrece el menú de encabezado. Desde ese apartado podremos realizar todo tipo de modificaciones en el aspecto visual de la herramienta. Consulta el historial de mensajes editados: Una de las características principales es la posibilidad de ver el historial de los mensajes editados. De este modo, podremos conocer cuáles son los cambios que se han realizado.

Una de las características principales es la posibilidad de ver el historial de los mensajes editados. De este modo, podremos conocer cuáles son los cambios que se han realizado. Consulta las horas de conexión: WhatsApp también permite consultar las horas de última conexión, pero con WhatsApp Plus vamos a poder consultar estas horas sin necesidad de entrar en el perfil de cada usuario.

Estas son solamente tres funciones que es importante que conozcas, pero existen muchas más. No dejes pasar la oportunidad y disfrutar de una de las herramientas más completas que puedes encontrar en el mercado.