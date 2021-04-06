En el micrositio para la declaración anual de personas físicas no aparece en ninguna parte el nombre de DeclaraSAT, como se le conocía. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un minisitio para la declaración anual 2020 de personas físicas. Desde el 1 de abril y hasta el 30 del mismo mes, las personas físicas podrán presentar la declaración; además, los que la presenten en la primera semana de abril recibirán su devolución la segunda semana. Hay algo que llama la atención en el micrositio: en ninguna parte se hace mención de DeclaraSAT. Como señala Fiscalia, este es el nombre con el que se conoció a la plataforma para presentar la declaración anual de las personas físicas durante años. Sin embargo, parece que el SAT dejará de usar el nombre; ahora, la plataforma se conoce como el sistema de Declaración Anual de Personas Físicas. El cambio de nombre no implica otros cambios en la plataforma o en la presentación de la declaración. Aun así, es importante saber que ya no se usará el nombre DeclaraSAT, ya que algunos contribuyentes podrían confundirse al no encontrar la aplicación con ese nombre. Aunque la plataforma cambie de nombre, todavía debes presentar la declaración anual. Aquí te dejamos una guía para personas físicas. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15471

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