Se puede presentar una declaración complementaria iniciada las facultades de comprobación, siempre y cuando se cumplan con requisitos del CFF. Los contribuyentes tienen derecho de corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esto mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso corresponda. Lo anterior lo indica una interpretación a los artículos 2, fracción XIII, y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación (CFF). La interpretación se expone en una tesis de jurisprudencia publicada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En una nota de Fiscalia en la que se expone la tesis, también se advierte que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas, con la salvedad de que podrán ser modificadas hasta en tres ocasiones, siempre y cuando sea por el propio contribuyente y que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.

La complementaria iniciada las facultades de comprobación está limitada por el CFF

En este contexto, los contribuyentes tienen el derecho de presentar su declaración complementaria, con la finalidad de corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 32 del CFF. Es decir, que cumpla con los supuestos siguientes:

Cuando incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades Cuando disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables Cuando se ajusten al resultado del dictamen financiero emitido por contador público autorizado Cuando den cumplimiento a una disposición legal expresa.

Por eso, en la tesis se determinó que dichas normas no contemplan un derecho ilimitado, a la presentación de la declaración complementaria cuando las autoridades están ejerciendo sus facultades de comprobación, sino que el derecho se encuentra limitado a lo establecido previamente en la norma jurídica.

Tesis del TFJA

Esto se determinó en una tesis de jurisprudencia de la Primera Sección de la Sala Superior del TFJA, publicada en marzo de 2022. Tesis: IX-J-1aS-1 Página: 16 Época: Novena Época Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022 DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA UNA VEZ INICIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, SE ENCUENTRAN SUJETAS A LAS REGLAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De una interpretación sistemática a los artículos 2, fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que es un derecho del contribuyente, corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, asimismo, se advierte que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas, con la salvedad de que podrán ser modificadas hasta en tres ocasiones, siempre y cuando sea por el propio contribuyente y que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. En ese orden de ideas, los contribuyentes tienen el derecho de presentar su declaración complementaria, con la finalidad de corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, esto es, que cumpla con los supuestos siguientes: 1) cuando incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades; 2) cuando disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables; 3) cuando se ajusten al resultado del dictamen financiero emitido por contador público autorizado; y 4) cuando den cumplimiento a una disposición legal expresa; por lo que, dichas normas no contemplan un derecho ilimitado, a la presentación de la declaración complementaria cuando las autoridades están ejerciendo sus facultades de comprobación, sino que el derecho se encuentra limitado a lo establecido previamente en la norma jurídica. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-2/2022).