Los contribuyentes deben revisar sus cifras para ver si están dentro del umbral de los 3.5 millones de pesos El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas brinda distintos ben...

Los contribuyentes deben revisar sus cifras para ver si están dentro del umbral de los 3.5 millones de pesos El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas brinda distintos beneficios.

Requisitos para tributar en el RESICO de personas físicas

Para tributar o permanecer en el RESICO, las personas físicas, deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar activos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

No encontrarse en el listado del 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Presentar los pagos provisionales, así como su declaración anual.

Tener ingresos efectivamente pagados menores a 3.5 millones de pesos al año.

Contar con e.firma y Buzón Tributario activo.

Aspectos a considerar para tributar en el RESICO de personas físicas

De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, los ingresos en el ejercicio están topados hasta 3.5 millones de pesos, pero dicha cantidad tiene que estar cobrada y no se debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El asesor y catedrático indicó que los contribuyentes deben revisar sus cifras para ver si están dentro del umbral de los 3.5 millones de pesos. A través de un video, el asesor y catedrático recalcó que sólo se deben considerar los ingresos cobrados. Es decir, no se deben tomar en cuenta las operaciones a crédito. El especialista dijo que otro requisito importante es que no se debe ser socio o accionista de personas morales. Además, Beltrán comentó que para tributar en el RESICO de personas físicas, no se deben tener ingresos asimilados a salarios. Puedes ver el vídeo que publicó Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: enero de 2024.