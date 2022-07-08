El proceso de cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) implica que, en ciertas situaciones, el receptor del documento debe aceptar dicha cancelación. De acuerdo con un artíc...

El proceso de cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) implica que, en ciertas situaciones, el receptor del documento debe aceptar dicha cancelación. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, para cancelar una factura el emisor debe primero solicitar la cancelación. Una vez solicitada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informará al receptor sobre la solicitud de cancelación, quien puede hacer cualquiera de las siguientes aceptaciones de la cancelación:

Aceptación expresa: es aquella en la que el receptor emite una respuesta de aceptación de la cancelación.

Aceptación tácita (por omisión): sucede cuando, transcurridos tres días de haber recibido la solicitud de cancelación, el receptor no realiza ninguna acción, y el comprobante queda cancelado transcurrido dicho plazo.

Por lo anterior, el artículo indica que si el contribuyente receptor del documento no desea que la cancelación proceda, debe rechazar expresamente tal cancelación.

Procedimiento para rechazar la solicitud de cancelación

Para rechazar la solicitud de cancelación, Fiscalia explicó que los contribuyentes pueden seguir el siguiente procedimiento en el portal de internet del SAT:

Una vez recibida la solicitud de cancelación mediante buzón tributario, el receptor del documento que desee rechazar esta cancelación debe ingresar al buzón, al apartado “Mis Comunicados”. En "Mis Comunicados", el contribuyente puede ver las solicitudes de cancelación, en las que se lee el siguiente texto: "Recibiste una solicitud de cancelación de factura…". Esto servirá para ubicar las solicitudes de cancelación que se desean rechazar. El contribuyente debe dirigirse a los "Servicios de factura", y seleccionar la opción "Consultar solicitudes de cancelación". Al ingresar a la herramienta, se podrá ver el listado de facturas cuya cancelación ha sido solicitada. Se debe seleccionar la factura o facturas, y se procede a pulsar sobre el botón “Rechazar seleccionados”. En seguida aparece un aviso de confirmación. Se procede a confirmar, y el sistema solicitará los datos de la e.firma. Al firmar con éxito, aparece un mensaje de éxito y un acuse de recibo en formato PDF. Con esta acción el proceso ha concluido.

Fiscalia destacó que en este procedimiento se puede rechazar o aceptar la cancelación de varios comprobantes al mismo tiempo. Tantos como aparezcan en el listado de CFDI con solicitud de cancelación.