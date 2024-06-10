En la Carrera de Artes Visuales se aprende a integrar conocimientos de interpretación, producción y procesamiento de las obras en diferentes formatos para crear propuestas innovadoras. Esta carrera es ideal para personas con interés en la gestión cultural, el arte en sus diferentes formatos, el crecimiento cultural con propuestas que abarquen los medios digitales y tradicionales, así como proyectos de promoción de la cultura. Con las habilidades que se adquieren a lo largo de la carrera es posible obtener oportunidades de laborar en diferentes industrias a nivel nacional e internacional. Además, se pueden desarrollar actividades en el extranjero para contribuir al campo artístico con proyectos innovadores y culturales en la creación de piezas, o colecciones de arte. Estas experiencias de intercambio le permitirán al estudiante desarrollar proyectos únicos en los que puedan integrar piezas con técnicas o influencia internacional o nacional para crear experiencias nuevas y completas.

Los beneficios de vivir un intercambio para futuros licenciados en Artes Visuales

Perfeccionar un segundo o tercer idioma

Agregar un evento de valor al CV

Conocer diferentes culturas y tradiciones

Desarrollar nuevas habilidades en el ámbito personal y profesional

Trabajar con diversas áreas para el desarrollo nuevos proyectos a nivel nacional e internacional

El plan de estudios de la Carrera de Artes Visuales del Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey es una gran opción para las personas que quieren ser artistas, críticos de arte, museógrafos, investigadores o galeristas. Ir de intercambio puede brindar nuevos conocimientos y perspectivas para tener una visión amplia de las culturas y piezas o técnicas que se pueden conocer en otro país. Con las vivencias que se adquieren en un intercambio se podrá experimentar con nuevas perspectivas, ideas innovadoras y práctica de primera mano la carrera para que el egresado de la Carrera de Artes Visuales del Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey sea capaz de aplicar conocimientos de análisis de obras artísticas, gestión de proyectos culturales con un enfoque artístico a partir del arte global, regional y local que se puede adquirir en un intercambio. También se hace uso de herramientas digitales para poder crear nuevos proyectos, así como el uso de pintura, grabado y escultura, lo que mantiene a la vanguardia a cada uno de los estudiantes al desarrollar sus proyectos.