La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implementa acciones de simplificación para trámites laborales, eliminando requisitos físicos y modernizando procesos. Conoce los cambios El Diari...

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implementa acciones de simplificación para trámites laborales, eliminando requisitos físicos y modernizando procesos. Conoce los cambios El Diario Oficial de la Federación, publicó el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para los trámites que se realizan ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con esta medida, el Gobierno de México busca reducir la carga regulatoria, modernizar procesos administrativos y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos en materia laboral, beneficiando a trabajadores, empleadores y agentes capacitadores.

Principales acciones implementadas

El acuerdo contempla diversas acciones estratégicas, entre las que destacan:

1. Eliminación de requisitos físicos

Se elimina la obligación de presentar documentos en formato físico en seis trámites específicos, apostando por la modernización digital:

Apoyos para la promoción de vacantes laborales (STPS-03-023)

Apoyos para la búsqueda de empleo (STPS-03-024)

Presentación de listas de constancias de competencias laborales (STPS-04-002)

Registro de Agentes Capacitadores Externos (STPS-04-003)

Modificación de cursos de capacitación (STPS-04-012)

Solicitud de capacitación a distancia mediante PROCADIST (STPS-04-016)

2. Fusión de trámites

Para simplificar la gestión administrativa, se fusionan dos trámites:

STPS-04-003 y STPS-04-012 se integran en un solo trámite denominado “Registro, modificación o baja de cursos y/o plantilla docente de Agente Capacitador Externo”, disponible en modalidad presencial y electrónica.

3. Mejora y transformación de trámites

La STPS implementa mejoras concretas para facilitar el cumplimiento de obligaciones laborales:

Acción Descripción Digitalización La presentación de constancias de competencias laborales (STPS-04-002) se realizará como un aviso digital a través del sistema SIRCE. Disminución de requisitos Se limita el número de cursos que pueden presentarse por solicitud a un máximo de siete. Eliminación del formato DC-4 Se elimina el formato físico, trasladando el trámite completamente a medios digitales.

Disposiciones transitorias

El acuerdo entrará en vigor el 7 de abril de 2025. No obstante, los trámites ingresados antes de esa fecha se regirán por las reglas vigentes al momento de su presentación. La Secretaría del Trabajo contará con un plazo de 120 días hábiles para actualizar los instrumentos normativos, sistemas electrónicos y procedimientos relacionados.

Un paso firme hacia la modernización laboral

Esta iniciativa marca un avance significativo en la política de mejora regulatoria en el ámbito laboral, alineándose con los principios de eficiencia, legalidad y digitalización establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria, la Ley Federal del Trabajo y el marco constitucional vigente. Con la implementación de estas acciones, se espera facilitar y agilizar los trámites para trabajadores, empleadores y agentes de capacitación, impulsando un entorno laboral más moderno y accesible.