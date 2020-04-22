El plan que AMLO planteó esta mañana para enfrentar la crisis económica consiste mayoritariamente en el fortalecimiento de los créditos ya anunciados y de los programas prioritarios de su gobierno. Este decreto contempla once puntos que se tendrán que llevar a cabo en lo que resta de la pandemia. En su mayoría tienen que ver con la conservación del empleo y de los programas insignia del gobierno federal, así como mantener la política de austeridad gubernamental. Según el presidente, la eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos. Además, se planea otorgar tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera dijo que “el plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo en México y en el mundo” no será como los que se han aplicado en otras épocas. Dicho plan “se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo o lo que se hacía en el periodo neoliberal”. El decreto se publicó hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que es vigente a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del 2020. Además, el jefe del ejecutivo explicó que “se detallará en estos días cada medida”. El documento está integrado por once puntos; la SHCP tendrá 180 días para hacer la adecuaciones de carácter presupuestal necesarias. En lo que respecta a los servidores públicos, se decretó que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Además “se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores”. “Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la República”, dijo Andrés Manuel López Obrador. Con respecto a la austeridad, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Asimismo, se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. En en documento se destaca que se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios:

Pensión para el Bienestar de adultos mayores,

Pensión para personas con discapacidad, Sembrando vida, Programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas para el Bienestar Benito Juárez,

construcción de 100 universidades públicas, La escuela es nuestra,

Jóvenes Construyendo el Futuro,

Tandas para el Bienestar,

Banco del Bienestar,

Atención médica y medicamentos gratuitos,

producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes,

apoyo a pescadores,

Guardia Nacional,

Aeropuerto de Santa Lucía,

producción petrolera, rehabilitación de las 6 refinerías existentes, Refinería de Dos Bocas,

generación de energía eléctrica con modernización de plantas e hidroeléctricas,

mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción,

sistema aeroportuario de la CDMX,

terminación del Tren Interurbano México-Toluca,

terminación de presas y canales, Parque ecológico Lago de Texcoco,

programa de mejoramiento urbano, programa de reconstrucción,

Tren Maya, Tren de Guadalajara,

Internet para todos,

desarrollo del Istmo de Tehuantepec,

zona libre de la frontera norte,

espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec,

defensa de los Derechos Humanos.

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