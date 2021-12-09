Estos son los nuevos criterios sustantivos aprobados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Estos son los nuevos criterios sustantivos aprobados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó los criterios sustantivos que aprobó en la décima sesión ordinaria de su comité técnico, realizada el 26 de noviembre de 2021. Los criterios sustantivos son aquellos que derivan de las recomendaciones, respuestas a las consultas especializadas o de algún otro acto que lleven a cabo las diversas unidades administrativas de la Prodecon en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas.

Nuevos criterios sustantivos de la Prodecon

Los títulos de los criterios que publicó la Prodecon son los siguientes:

Criterio jurisdiccional 85/2021

Renta. Saldos un favor. Pruebas idóneas en el juicio de nulidad para acreditar la materialidad de los ingresos derivados de la prestación de servicios personales subordinados.

Criterio jurisdiccional 86/2021

Donataria. Es ilegal la resolución que niega la nueva solicitud de autorización para recibir donativos, si previo a ello la autoridad no acredita la existencia y notificación de la resolución por la que revocó o no renovó la autorización concedida antes, así como de aquella por la que determinó el cambio de su régimen fiscal.

Criterio jurisdiccional 87/2021

Seguro Social. Caducidad. Trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. La presentación extemporánea del aviso de terminación de obra no modifica el plazo con que cuenta la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los patrones.

Criterio jurisdiccional 88/2021

IMSS. Relación de trabajo. Para determinar si se actualiza el supuesto de aseguramiento al régimen obligatorio del Seguro Social a que se refiere el artículo 12, fracción I, de la ley de la materia, debe realizar una valoración conjunta de cada uno de los elementos probatorios considerados como indicios.

Criterio jurisdiccional 90/2021

Multa por cumplimiento de obligaciones fiscales a requerimiento de autoridad. Es ilegal si se fundamenta en la fracción I, inciso d) del artículo 82 del CFF, ya que éste no contiene sanción para dicha conducta infractora.

Criterio sustantivo 10/2021 / CTN / CS-SASEN

Renta. Planes personales de retiro. Es indebida la retención del 20% que realiza una sociedad operadora de fondos de inversión, cuando las aportaciones realizaron a dichos planes, no se hicieron deducibles conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del ISR.

Criterio sustantivo 11/2021 / CTN / CS-SASEN

Valor agregado. Los elementos para su retención que se contemplan en la derogada fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, no deben considerarse en materia de subcontratación de servicios o ejecución de obras especializadas reguladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Criterio sustantivo 12/2021 / CTN / CS-SASEN

Renta. Pagos provisionales. La obligación de su cálculo y entero a cargo de contribuyentes residentes en territorio nacional que obtengan ingresos provenientes del extranjero por la prestación de servicios subordinados, establecida en el último párrafo del artículo 96 de la Ley del ISR, surge cuando la persona que realiza los pagos no efectúa la retención respectiva.

Criterio sustantivo 13/2021 / CTN / CS-SASEN

Contratación de publicidad. Efectos fiscales del pago de las erogaciones por tal concepto a través de terceros. Se actualiza cuando una agencia adquiere espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante. Puedes ver los criterios sustantivos que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2021.

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