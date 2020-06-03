La UIF anunció que realizó el bloqueo de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos al cartel de Jalisco La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante un comunicado de prensa publicado el día de ayer anunció la realización de un bloqueo de las cuentas de mil 939 sujetos financieros vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como producto del operativo agave azul que se implementó en menos de 48 horas. La UIF logró obtener acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con esta organización criminal. Con antelación, el gobierno federal ha señalado entre sus principales ejes de acción la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas. Dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el gabinete de seguridad, que proporcionó a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada. La UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) del gobierno de Estados Unidos, por lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de este conglomerado delincuencial, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales. La UIF detectó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos. La UIF también habla de transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. La UIF también comunica 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares estadounidenses en efectivo. Además de 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos. Estas operaciones fueron realizadas, por orden de importancia, en los estados de Jalisco, CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/por-pandemia-uif-y-sat-apoyaran-a-contribuyentes-en-prevencion-de-lavado-de-dinero/ Con información de UIF.

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