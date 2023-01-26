La autoridad fiscal dice que no envió correos a los contribuyentes y que sus sistemas no fueron hackeados Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción...

La autoridad fiscal dice que no envió correos a los contribuyentes y que sus sistemas no fueron hackeados Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción de un correo electrónico supuestamente del Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero el SAT, en un comunicado, aseguró que dichos mensajes eran falsos y rechazó que fueran enviados a través del Buzón Tributario. Es decir, la autoridad fiscal afirmó que no envió los correos y que sus sistemas no fueron hackeados.

Genera suspicacia la respuesta del SAT

Pero la respuesta del SAT generó suspicacia, porque los mensajes enviados por email son casi idénticos a los del Buzón Tributario. En el supuesto mensaje del SAT se alertaba de que una “solicitud de devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2013 no fue autorizada”. Además, el mensaje decía que para conocer los motivos se debía ingresar a la siguiente liga: https://www.consulta.sat.gob.mx/\_mem\_bin/FormsLogin.asp?/NED\_EXTERNA/ Algunos contribuyentes alertaron que el SAT nunca envía links en sus correos del Buzón Tributario, por lo que era probable que se trataba de un fraude. Sin embargo, el correo incluía datos reales como el RFC del contribuyente. Razones por las que los mensajes sí pudieron ser enviados desde el SAT Incluso, un usuario de redes sociales explicó las razones por las que los mensajes sí pudieron ser enviados desde el sistema del Buzón Tributario del SAT:

La dirección de correo electrónico desde la que supuestamente fue enviado el mensaje es [email protected] , la cual coincide con el correo oficial del Buzón Tributario del SAT. Aunque el experto dice que eso puede ser falsificado.

, la cual coincide con el correo oficial del Buzón Tributario del SAT. Aunque el experto dice que eso puede ser falsificado. En el mensaje viene un link sospechoso, porque se refiere a una solicitud de devolución de 2013. Es decir, de una solicitud de hace 10 años. Pero el link es del sitio oficial del SAT.

Los elementos enlistados hacen parecer que los correos enviados a los contribuyentes sí fueron enviados desde el SAT.