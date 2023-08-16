Conseguir y mantener un buen ambiente laboral en el puesto de trabajo es fundamental en la actualidad para las empresas mexicanas. Lograr esa armonía entre el rendimiento y el bienestar de los trabajadores nunca ha sido tan importante para incrementar la productividad de las compañías. Por norma general, las firmas donde reina un ambiente laboral positivo tienen más productividad, tienen una menor rotación de personal y la plantilla sufre menos bajas. Para alcanzar este objetivo, México lanzó hace años la NOM-035, una normativa que ha ganado relevancia en los últimos meses gracias a los efectos positivos que ha generado tanto para las empresas como para los trabajadores. ¿Quieres saber cómo adoptar esta norma puede marcar una diferencia significativa en tu empresa e incrementar la productividad? Te lo explicamos a continuación.

Qué es la NOM-35 e historia

La Norma Oficial Mexicana NOM-35, cuyo nombre completo de "NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención", es un conjunto de regulaciones diseñadas para evaluar y prevenir los factores psicosociales en el entorno laboral. Esta iniciativa surgió con el objetivo de tratar de ayudar a resolver la creciente preocupación existente en el país por el incremento de patologías psicosociales que se estaba registrando entre los trabajadores. Por ello, en 2018, la Nom-35 fue introducida como parte de la Ley Federal del Trabajo en México (nom 35 ley federal del trabajo), convirtiéndose en un marco regulatorio obligatorio para las empresas. El objetivo final es proteger la salud mental y emocional de los trabajadores, mejorando así el ambiente laboral y la productividad gracias a los beneficios que una buena praxis de la nom 35 estrés laboral puede tener entre los empleados de una compañía. ¿Cuáles son los factores psicosociales de acuerdo con la nom 35? Estos hacen referencia a los elementos que están presentes en el entorno laboral y que pueden influir en la salud mental y emocional de los trabajadores. Entre ellos se incluyen algunos como la carga del trabajo, las jornadas laborales extensas, la baja conciliación entre la vida laboral y familiar, así como un mal entorno laboral o la falta de desarrollo profesional, entre otros aspectos.

Ventajas de la NOM-35 en México para las compañías

Con todos los elementos que acabamos de mencionar y que pueden afectar a la salud de los trabajadores, es común que las compañías mexicanas sufran una pérdida de productividad causada por el malestar de sus empleados, lo que también puede ir unido a un incremento de las ausencias en el puesto de trabajo. De ahí la importancia de las empresas para tratar de conseguir el mejor clima en el trabajo y empoderar a los empleados. Trabajadores más felices rinden mejor. Y eso deriva en un incremento de la rentabilidad de las compañías. Así, algunas de os beneficios para las empresa de aplicar la NOM-35 son:

Mejora del ambiente laboral: La implementación de la NOM-35 fomenta un entorno de trabajo más saludable y equilibrado, lo que contribuye a reducir el ausentismo y aumentar la satisfacción laboral.

La implementación de la NOM-35 fomenta un entorno de trabajo más saludable y equilibrado, lo que contribuye a reducir el ausentismo y aumentar la satisfacción laboral. Mayor productividad: Al abordar factores psicosociales como el estrés y la carga de trabajo, las empresas pueden experimentar una mejora en el desempeño de sus empleados, lo que se traduce en una mayor eficiencia.

Al abordar factores psicosociales como el estrés y la carga de trabajo, las empresas pueden experimentar una mejora en el desempeño de sus empleados, lo que se traduce en una mayor eficiencia. Cumplimiento legal: El cumplimiento de la NOM-35 no solo es una buena práctica, sino también un requisito legal. Las empresas que la adoptan evitan sanciones y multas por incumplimiento.

El cumplimiento de la NOM-35 no solo es una buena práctica, sino también un requisito legal. Las empresas que la adoptan evitan sanciones y multas por incumplimiento. Imagen empresarial positiva : Las que siguen las directrices de la NOM-35 trasladan al exterior la imagen de que están comprometidas con el bienestar de sus empleados y obtienen una reputación positiva tanto entre sus trabajadores como en la comunidad empresarial en general.

: Las que siguen las directrices de la NOM-35 trasladan al exterior la imagen de que están obtienen una reputación positiva tanto entre sus trabajadores como en la comunidad empresarial en general. Menos rotación de personal. Al mejorar las condiciones laborales, la norma contribuye a la retención de talento y a la disminución de los costos asociados a la rotación de personal.

Beneficios de la NOM-35 en México para los trabajadores

Y todas estas mejoras en la empresa se producen mejorando al mismo tiempo la situación de cada uno de las personas que configuran una plantilla. ¿De qué modo las obligaciones contempladas en la NOM-35 (nom 35 obligaciones) benefician a los empleados?

Los trabajadores experimentan un menor nivel de estrés y una mayor satisfacción personal al trabajar en un entorno que valora su bienestar.

Se logra un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, al luchar contra la carga excesiva de trabajo y ser más flexible en cuanto a los horarios.

Al reducir los factores que generan estrés y apatía, los trabajadores pueden concentrarse en su trabajo, lo que incentiva al mismo tiempo su crecimiento y desarrollo profesional.

La identificación temprana y la prevención de riesgos psicosociales disminuyen las tensiones y los conflictos en el lugar de trabajo.

Gracias a las iniciativas de la NOM-35 y de las empresas que las siguen, las personas se sienten valoradas, lo que lleva a un mayor compromiso con la organización. Algo que, sin ninguna duda, mejora el rendimiento.

La NOM-35, impulsada por la Ley Federal del Trabajo en México, se ha convertido en un pilar fundamental para empresas comprometidas con la salud y el bienestar de sus trabajadores. La correcta aplicación (nom 35 cómo aplicar) de la misma requiere de concienciación y compromiso, formación tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores, así como de un profundo análisis de la propia compañía, del perfil de trabajadores y un plan de comunicación. Para llevarlo a cabo es fundamental contar con un correcto asesoramiento, tanto desde el punto de vista empresarial y económico como desde el sanitario y de la salud**. Los beneficios para los trabajadores**, como la mejora de la salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida, hacen de la NOM-35 una herramienta esencial para el éxito de cualquier empresa. Así que no esperes más y dale a tu empresa y a tus empleados el bienestar que se merecen al aplicar la NOM-35.