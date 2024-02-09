Si las obligaciones fiscales se cumplen de forma extemporánea no serán sujetas a sanción, establece el Código Fiscal de la Federación Durante el mes de febrero de 2024, los contribuyentes deben pre...

Si las obligaciones fiscales se cumplen de forma extemporánea no serán sujetas a sanción, establece el Código Fiscal de la Federación Durante el mes de febrero de 2024, los contribuyentes deben presentar ante las autoridades fiscales las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2023. Conoce la información a presentar, los medios a través de los cuales se presenta, así como algunas consideraciones para la preparación, llenado y presentación de la información, según reporta Fiscalia.

Declaraciones a presentar

La consultora presenta un esquema con las declaraciones informativas a presentar durante el mes de febrero, su fecha límite, el medio a través del cual se presentan y su correspondiente fundamento legal:

Día límite Personas obligadas Obligación Formato Fundamento legal Impuesto Relativo a 15 Personas Morales No Contribuyentes Presentar declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante Aplicación electrónica del SAT LISR 86 fracción III ISR Informativa 15 Personas que efectúen pagos por intereses Proporcionar al SAT información sobre intereses pagados y retenciones efectuadas Base de datos electrónica LISR 55, 89, 136 último párrafo RMF 2024 3.5.8. ISR 15 Personas físicas y morales que tengan préstamos del extranjero Declaración informativa sobre saldos insolutos de préstamos por residentes en el extranjero DIM o 30 Anexo 4 LISR 76 fracción VI, 110 fracción VII RMF 2024 2.8.2.1. ISR 15 Personas morales que deduzcan créditos incobrables antes del plazo de caducidad, de créditos incobrables Aviso de deducción de pérdidas por contribuyentes que realizan actividades empresariales Escrito libre LISR 27 fracción XV ISR Aviso 15 Personas morales Declaración informativa sobre operaciones efectuadas a través de fideicomisos de actividad empresarial 51 LISR 76 fracción XIII ISR Informativa 15 Intermediarios de la BMV Información sobre todas las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores Base de datos electrónica LISR 56 / RMF 2024 3.5.8. ISR Informativa 15 Personas Morales No Contribuyentes Declaración informativa de ingresos y erogaciones Aplicación electrónica del SAT LISR 86 fracción V ISR Informativa 28 Personas físicas y morales con ingresos en REFIP Declaración informativa sobre inversiones realizadas en territorios con regímenes fiscales preferentes (*) Internet Forma 63 LISR 178 RMF 2024 2.8.2.1., 3.19.7. ISR

Multas ante la omisión de alguna declaración informativa

Además, Fiscalia indica que hay multas para aplicarse ante la omisión de alguna declaración informativa en específico, y también el Código Fiscal de la Federación (CFF) contempla multas para la omisión, en general, de alguna declaración informativa. Si la omisión de una declaración informativa determinada contempla alguna multa en específico, será esa multa la que se aplicará. Si no hay una multa para una declaración en particular, la autoridad podrá aplicar la multa general. Fiscalia recordó que si las obligaciones fiscales se cumplen de forma extemporánea no serán sujetas a sanción siempre que sean presentadas de forma espontánea. Esto lo establece el Artículo 73 del CFF. Pero advirtió que no se considera cumplimiento espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación. En la siguiente tabla se esquematizan las multas previstas en el CFF por la omisión en la presentación de declaraciones informativas.

Declaración Multa Declaraciones informativas en general De $1,810 a $22,400, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas Operaciones a través de fideicomisos De $13,430 a $31,350 Operaciones con partes relacionadas De $99,590 a $199,190

En el caso de la declaración informativa de clientes y proveedores, de acuerdo con el Artículo 86 de la Ley del ISR, el primer requerimiento de esta información no generaría multa a cargo del contribuyente.