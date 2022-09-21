Para 2023, Hacienda estima un endeudamiento neto de 23.4 por ciento mayor al aprobado para este año.

El país enfrentará un déficit fiscal para 2023, el cual será de un billón 134 mil millones de pesos, que equivalen a 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la mayor proporción desde que se tiene registro desde 1990, de acuerdo con un análisis de México Evalúa. Cuando las administraciones públicas presentan unos gastos mayores a los ingresos en un periodo determinado de tiempo, se encuentran en un déficit fiscal y se produce cuando una administración pública no consigue recaudar la cantidad suficiente para hacer frente a sus gastos. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró los recursos económicos que contempla el Paquete Económico del 2023resultarán insuficientes para cubrir las necesidades del gasto público y atender los rubros sociales de salud y educación.

Según reporta El Economista, el organismo privado perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó el “optimismo” del gobierno federal sobre la forma de cómo elaboró el proyecto de presupuesto federal para el 2023, puesto que “preocupa la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Así, para el próximo año, México tendrá el déficit fiscal más elevado en 34 años, de acuerdo con el Paquete Económico 2023 propuesto por el Gobierno federal. “A estas alturas hay mucha incertidumbre en cualquier pronóstico del precio del crudo para el año próximo. De hecho, al 9 de septiembre el precio del barril de la mezcla mexicana se ubicó en 82.50 dólares, casi cuatro dólares menos que al cierre de agosto y 16 dólares por debajo del cierre de julio”, alertaron los analistas económicos del CEESP.

Déficit fiscal para 2023

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, dijo en entrevista con El Financiero que para 2023 el reto será todavía mayor para tener los mismos ingresos del presente año, si es que la economía sigue desacelerándose el próximo periodo. Advirtió que si se llegara a observar una reducción de los ingresos esperados, entonces lo más probable es que se observe una reducción del gasto. Cabe mencionar que el gasto neto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2023 es de 8 billones 257 mil millones de pesos y los ingresos netos 7 billones 123 mil millones. Eso significa que el déficit fiscal aumentará más de un punto del PIB, por lo que, junto con la austeridad, el no endeudamiento ha quedado en el pasado, de acuerdo con el reporte de México Evalúa. Para 2023, la SHCP estima un endeudamiento neto de 23.4 por ciento mayor al aprobado para este año. Asimismo, México Evalúa detalló que entre 2012 y 2018, por cada peso de endeudamiento se destinaron 1.34 pesos a inversión física. "De 2019 al estimado para el cierre de 2022 la razón entre inversión y endeudamiento cayó a 0.8, lo que significa que sólo se gastan 80 centavos en inversión por cada peso de endeudamiento. El resto del financiamiento va a pagar gasto corriente, lo cual no es sostenible", señala la organización. Por su parte, Quiroz señaló que en materia de déficit fiscal se espera una consistencia con lo que se ha visto en los paquetes económicos que se han presentado a lo largo de esta administración, por lo que se tendrá un déficit primario de cero por ciento del PIB.