Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente aseguraron que simplificarán las inspecciones laborales. Las autoridades explicaron cuál es el proceso que seguirán para establecer los periodos de cumplimiento en las inspecciones laborales. Las autoridades señalaron a Reforma que entre los plazos que las empresas tendrán para corregir las observaciones, se encuentran los siguientes:

De cinco días, en el caso de condiciones generales de trabajo. Es decir, en cuestiones sobre si se paga el salario real o si existe contrato de trabajo, o si el personal está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De 30 días, en el caso de que falte por implementar alguna medida importante de salud o de seguridad.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, explicó al medio que antes las inspecciones eran largas y complejas porque se revisaba el cumplimiento de todas las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Sin embargo, el funcionario dijo que hay una reforma importante en el reglamento para que las inspecciones sean más objetivas y estratégicas. "Por ejemplo, cuando vayamos a ver a una empresa no revisamos todas las NOM, porque entonces salen inspecciones muy largas, muy complicadas, lo que vamos a hacer es focalizar la inspección, va a ir hacia donde se encontró el incumplimiento, la denuncia, el daño", explicó. Parte de las inspecciones que realizará la STPS, unas 11,000, serán para verificar que las empresas cumplan con la reforma que prohíbe la subcontratación de personal. "Hemos visto en la práctica, cómo los inspectores de trabajo, al momento de acudir a una revisión ya sea ordinaria o extraordinaria, uno de los puntos más importantes es que se cumpla con la nueva legislación de subcontratación de servicios y no estén haciendo una simulación", comentó Fermín Lecumberri, socio industrial de la práctica laboral de Sánchez Devanny. Añadió que al momento de desahogar la inspección, el personal de la STPS solicita información de los contratistas de servicios especializados e igualmente tienen la facultad de realizarle preguntas a la gente que se encuentra en el centro de trabajo con respecto a quién es su patrón y sobre el pago de las cuotas de Seguridad Social. En tanto que la autoridad laboral tiene planeado realizar 3,500 inspecciones dedicadas al pago del reparto de utilidades, entre julio y agosto.