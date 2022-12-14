El incremento en la recaudación del sector es debido a la aplicación del “Plan Maestro”, que es elaborado por la Administración General de Grandes Contribuyentes. La recaudación a grandes contribuyentes representó 55.9% de los 3.1 billones de pesos del total de los ingresos tributarios al cierre de octubre, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En los primeros 10 meses del año la recaudación a dicho sector sumó 1 billón 772,699 millones de pesos, un aumento anual de 11.2% en términos reales, lo que significó 50% de los ingresos tributarios, según reporta El Economista. En otras palabras, a octubre de este año, la cantidad recaudada a grandes contribuyentes es casi el total de lo que se recaudó en 2021 cuando el fisco registró 1 billón 779,454 millones de pesos.

Plan Maestro del SAT

Rodolfo Servín Gómez, vicepresidente de relaciones y difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo a El Economista que el incremento en la recaudación del sector es debido a la aplicación del “Plan Maestro” y que es elaborado por la Administración General de Grandes Contribuyentes. Cabe resaltar que el Plan Maestro del SAT consta de cinco ejes de revisión: programación de actos nuevos, fortalecimiento de actos en proceso, seguimientos de juicios y recursos de revocación y control del saldos, auditorías a devoluciones y liquidaciones. Como reportamos, la fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno, ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior. En la actual administración, las contribuciones han sido por 541,682 millones de pesos; durante el sexenio pasado se cobraron 630,784 millones de pesos. “De 2013 a 2018, en toda la administración anterior, se recaudaron por este tipo de actos 501,133 millones de pesos, lo que nos indica que la revisión era poco profunda", informó el jefe del SAT , Antonio Martínez Dagnino, en comparecencia con diputados de la Comisión de Hacienda para ser ratificado en su puesto.