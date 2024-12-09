El fisco recuerda verificar la autenticidad de bebidas alcohólicas mediante el marbete, un distintivo fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad. Conoce cómo usarlo

El fisco recuerda verificar la autenticidad de bebidas alcohólicas mediante el marbete, un distintivo fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad. Conoce cómo usarlo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó a la población que, antes de comprar una bebida alcohólica, puede verificar su autenticidad a través del marbete, que es la etiqueta de control fiscal y sanitario adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

La autoridad fiscal indicó que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) establece que los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas tienen la obligación de colocar marbetes a sus productos.

Dicho distintivo es emitido por el SAT para certificar su origen y legalidad de las bebidas alcohólicas. Puede ser físico, adherido a los envases, o electrónico, que se imprime con el folio autorizado en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Desde 2013, el marbete físico para bebidas alcohólicas se imprime en papel con medidas de seguridad similares a los billetes: impresión sensible al tacto, tintas no secantes, el logo con cambio de color y código electrónico QR para hacer posible la identificación del producto en el portal del SAT.

De esta manera, el consumidor puede escanear dicho código QR y verificar que la información corresponda al producto que se va a adquirir (marca, tipo, graduación alcohólica, capacidad, origen del producto, fecha de envasado y lote de producción).

Con esta medida, el SAT brinda certeza a los consumidores al tiempo que garantiza el pago correcto de las contribuciones.

Puedes acceder al Verificador de marbetes físicos y electrónicos aquí.