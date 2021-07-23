El presidente López Obrador parece estar de acuerdo con la propuesta de Ricardo Monreal de dar una prórroga de un mes a la reforma al outsourcing. Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena, pu...

El presidente López Obrador parece estar de acuerdo con la propuesta de Ricardo Monreal de dar una prórroga de un mes a la reforma al outsourcing. Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un video en que comunica que presentará una iniciativa de reforma al artículo primero transitorio del decreto que reformó diversas leyes en materia de outsourcing.

Este transitorio estipula que la fecha límite para que las empresas realicen los cambios necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de este año. Es decir, la fecha límite se cumple en menos de dos semanas.

El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio.

AMLO apoya la idea

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor de la propuesta de Monreal. AMLO dijo estar de acuerdo con la medida porque ha visto que los empresarios están aceptando los cambios en la ley. Así, parece que hay un consenso entre autoridades y empresarios, por lo que es muy probable que se dé la prórroga.

Los empresarios nos pidieron una prórroga de un mes porque les lleva tiempo el que se ajusten a las nuevas circunstancias. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé está ampliación. Nosotros los vemos bien, porque sí es para que se puede preparar a la nueva ley y que no haya la subcontratación y que el trabajador se contrate con sus prestaciones y que no sea temporal.

Si se da la prórroga, los cambios fiscales de la reforma entrarán en vigor el 1 de septiembre. Esto significa que ese día entrarán en vigor los cambios al Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

Coparmex quiere prórroga hasta enero

Esta semana la senadora panista Kenia López Rabadán propuso una prórroga hasta el 1 de enero de 2022. De acuerdo con la senadora, un mes no es suficiente para corregir los problemas que se han presentado a las autoridades y a las empresas. Por otro lado, Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), también está a favor de ampliar el plazo. Aunque dijo que un mes podría ser un buen periodo de transición, también señaló que los avances no han sido muchos. Por último, explicó que en un proceso tan complejo y con sanciones tan importantes se debe garantizar que los contribuyentes y las autoridades puedan cumplir a tiempo. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está de acuerdo con esta propuesta. Desde hace meses, la Coparmex ha dicho que hay un trato discriminatorio en la reforma, ya que la entrada en vigor para el gobierno es el 1 de enero; es decir, seis meses más tarde que para las empresas. https://twitter.com/Coparmex/status/1418242508526702601 Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/pide-ip-retrasar-hasta-2022-plazo-para-outsourcing/gr/ https://www.forbes.com.mx/amlo-prorroga-regular-trabajadores-outsourcing/

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