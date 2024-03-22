El expediente contiene los estados financieros del grupo y los créditos de varios ejercicios fiscales de Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca. El Gobierno de México hizo público ayer un conjunto de documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas en la búsqueda del pago de impuestos. Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los oficios, con datos, resoluciones y precedentes legales, fueron subidos a las redes sociales y al sitio web de la Administración federal. El expediente, de acuerdo con la "Recopilación asuntos Grupo Salinas", contiene los estados financieros del grupo y los créditos de varios ejercicios fiscales de Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca. También se incluyen dos sentencias públicas, de 2016 y 2022, sobre el juicio promovido por Grupo Elektra, que resultaron favorables al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como sentencias relativas a otros temas del grupo y resoluciones a favor del SAT en casos contra Nueva Elektra, Comerciacom y Comercializadora de Motocicletas de Calidad. En uno de los anexos, están las sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que también resultaron en favor del SAT. Además, se incluyen precedentes y sentencias públicas relacionadas con los temas controvertidos por el Grupo Salinas, en los litigios pendientes de resolverse en el Poder Judicial. El Presidente López Obrador, al advertir que en su Gobierno ya no se permiten los privilegios fiscales, aseguró que el cobro de impuestos a Salinas Pliego no es un pleito personal. En los últimos meses, el Gobierno ha informado sobre los adeudos del dueño de TV Azteca, revelando montos y detalles sobre el litigio en curso.