A partir de este año y hasta el 2031 se incrementarán en 25 semanas por año hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización para la Afore.

A partir de este año y hasta el 2031 se incrementarán en 25 semanas por año hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización para la Afore.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer alternativas para obtener una pensión al llegar a la etapa de jubilación en caso de ser de la generación Afore.

Las personas que pertenecen a este generación son aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 1 de julio de 1997.

A principios de año, la Consar informó que 27,396 pensionados pertenecen a la primera generación Afore, los cuales alcanzarán, al menos, una pensión mínima que oscila entre 2,622 y 8,241 pesos.

A partir de este año y hasta el 2031 se incrementarán en 25 semanas por año hasta llegar a las 1,000 semanas. Es decir, para este año, las semanas de cotización mínimas para tener acceso a la jubilación serán 775, según El Economista.

¿Cuáles son los requisitos?

Deberás tener 60 años cumplidos.

Tener al menos 750 semanas (2021) o mil semanas de cotización (2031 en adelante).

Su pensión dependerá del saldo acumulado en su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)

¿Cuáles son los 3 tipos de pensión?

1.- Renta Vitalicia

Es cuando un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elige una compañía de seguros para recibir sus recursos a través de esta. El interesado deberá considerar lo siguiente:

El monto de su pensión dependerá del saldo acumulado en la cuenta Afore y se actualizará anualmente de acuerdo a la inflación.

Al adquirir una renta vitalicia se garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida.

También deberá considerar comprar un Seguro de Sobrevivencia que permitirá a sus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

**¿Cómo hacer el trámite?**Para acceder a este tipo de pensión, el trabajador deberá acudir a la Subdelegación del IMSS que le corresponda y presentar su solicitud. Luego le entregarán un formato donde deberá elegir la aseguradora. Posteriormente tendrá que esperar a la resolución y acudir a la Afore para que inicie con el pago de pensión.

2.- Retiro programado.

Se trata de un tipo de pensión que se contrata con la Afore en la que se encuentre registrado el ciudadano. En este caso, el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en su cuenta Afore, de los rendimientos que se obtengan y de la esperanza de vida que se calcule.

Se tendrá que considerar lo siguiente:

A diferencia de una Renta Vitalicia que le paga una pensión de por vida, la de Retiro Programado la recibe hasta que se agoten los recursos de su cuenta Afore.

Deberá comprar un Seguro de Sobrevivencia que le permitirá a sus beneficiarios recibir una pensión en caso de su fallecimiento.

Para tramitarla también deberá acudir a la Subdelegación que le corresponda del IMSS y solicitarla.

3.- Pensión****mínima garantizada

La pensión garantizada es aquella que otorga el Estado a las personas que cumplan con el requisito de la edad y un mínimo de al menos 750 semanas cotizadas, pero que los recursos no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.

Los requisitos para solicitar este retiro son los siguientes:

Tener 60 o 65 años cumplidos.

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado. Genéralo en tu Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Tener saldo en tu cuenta Afore.

¿Cómo solicitar la pensión garantizada?