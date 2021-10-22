La cuota para regularizar cada auto “chocolate” sería de 2 mil 500 pesos, de acuerdo con lo dicho por el Presidente. El pasado lunes 18 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que regulariza los autos ‘chocolate’ en la frontera norte. Con este decreto, las personas físicas de los estados Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, colindantes con Estados Unidos, y Baja California Sur podrán regularizar sus vehículos "chocolate". De acuerdo con las estimaciones del Poder Ejecutivo, unos 500 mil vehículos se regularizarán y podrían recaudarse hasta mil 300 millones de pesos tan solo en Baja California. López Obrador dio a conocer el viernes 15 de octubre que la cuota para regularizar cada auto “chocolate” sería de 2 mil 500 pesos. Los denominados autos “chocolate” son aquellas unidades provenientes de Estados Unidos que no cuentan con permiso para circular en México. Estos vehículos que ya están en territorio nacional serán los que se pretenden regularizar. "Van a pagar un derecho, una contribución, van a hacer una aportación y este recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se tenga", dijo el Presidente.

¿En qué se utilizarán los recursos?

Uno de los problemas más graves que enfrentan las autoridades municipales del país son los baches, ya que es su responsabilidad mantener en buen estado las calles de su municipio, sin embargo, no cuentan con los recursos para hacerlo. Este es uno de los motivos que llevó al López Obrador a regularizar los autos "chocolate", pues los recursos que genere el programa serán utilizados para bachear las calles de los municipios del país. "Esa cooperación le va a quedar al estado, no va a ser para la Federación. El acuerdo es que todo lo que se recaude por el pago de ese derecho le queda a el estado de Baja California y a los municipios, con el compromiso, eso sí, de que ese dinero se destine a resolver el problema de los baches, nada más para eso. Que ese recurso sea para que no haya baches en las ciudades”, dijo el titular del Ejecutivo. De acuerdo con un artículo transitorio incorporado al dictamen de la Ley de Ingresos 2022 aprobado en la Cámara de Diputados, los ingresos que se obtengan en la región fronteriza norte por la regularización de la importación definitiva de vehículos usados no se incluirán en la recaudación federal participable y tendrán el carácter de ingresos excedentes. El bacheo se pretende comenzar desde los siete estados del norte del país, posterior a esto se buscará el mecanismo para realizarlo en el resto de los estados, así mismo, el Presidente mencionó que, aunque dieron un apoyo para el bacheo, esto corresponde a asuntos del gobierno municipal.

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