La presentadora peruana condujo programas del corazón en las cadenas mexicanas TV Azteca y Televisa, donde llegó a registrar audiencias de 24 millones de espectadores. Laura Bozzo, presentadora peruana, declaró que permaneció escondida en una colonia del Estado de México, tras haber sido vinculada a prisión preventiva por la defraudación fiscal de 13 millones de pesos. Bozzo condujo programas del corazón en las cadenas mexicanas TV Azteca y Televisa, donde llegó a registrar audiencias de 24 millones de espectadores. En 2015 fue despedida de Televisa después de que el Gobierno mexicano abriera una investigación por una supuesta violación de los derechos de los menores, de acuerdo con El País.

Delitos ante el fisco

El pasado 11 de agosto fue acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. Ante esta situación, la presentadora decidió esconderse. Diversos medios informaron que presuntamente se escondía en Acapulco, sin embargo, Bozzo comentó a Chisme No Like que era otro su paradero. “No te voy a decir el lugar, ni nada. Me oculté en un sitio muy pobre, no te puedes imaginar, pero esa gente es a la que a mí me protegió”, dijo Laura Bozzo sobre el lugar en el que estuvo escondida durante tres meses. Como reportamos en ese medio, podría librar la cárcel si realiza el pago de 13 millones de pesos más multas, intereses y actualizaciones, lo que equivale a un total de entre 17 y 20 millones de pesos..

Así evitó la detención

Bozzo tenía que ingresar voluntariamente en la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez (Estado de México), en un plazo de 48 horas, pero nunca se presentó. De acuerdo con El País, el 13 de agosto el magistrado ordenó su detención. El equipo legal de Bozzo solicitó un recurso de amparo para evitar el internamiento en el penal, argumentando que la conductora televisiva sufría enfisema pulmonar. El 31 de agosto, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Edomex, rechazó la solicitud. Ortiz Marmolejo reveló que Bozzo no se presentó al juzgado en persona a entregar su pasaporte, por lo que no se le podía conceder la medida, según informó Milenio. Cabe recordar que, además, Laura Bozzo era buscada en al menos 190 países después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitiera una ficha roja para detenerla. El pasado 22 de noviembre a través de su cuenta de Twitter, Laura Bozzo anunció que se frenó la orden de aprehensión en su contra después de haber pagado 2 millones 600 mil pesos como garantía. Su abogado, Ricardo Cajal, dijo que posiblemente su clienta sea absuelta, pues el SAT no cuenta con las pruebas suficientes para acusar a la presentadora de haber evadido impuestos y vender un inmueble en garantía. De acuerdo con Infobae, de ser encontrada culpable sólo de defraudación fiscal, Bozzo podría ser condenada de 3 a 9 años de cárcel por defraudación fiscal. Además, tendría que pagar el adeudo de 13 millones 769 mil pesos al SAT.