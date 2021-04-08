Negocios de reciente creación buscan darse de alta en el RFC desde el año pasado, pero la falta de citas con el SAT lo hace imposible. Desde mediados del año pasado la falta de citas con el Servici...

Negocios de reciente creación buscan darse de alta en el RFC desde el año pasado, pero la falta de citas con el SAT lo hace imposible. Desde mediados del año pasado la falta de citas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha afectado a los contribuyentes. Uno de los problemas más importantes es que no han tenido oportunidad de darse de alta como personas morales. En julio de 2020, por ejemplo, se dio a conocer que el fisco no había dado citas para este concepto por lo menos desde mayo. Este es el último trámite que las empresas necesitan para empezar sus actividades. De acuerdo con los especialistas, no existe una opción para hacer el trámite de forma digital. Sin embargo, parece que casi un año después el problema sigue afectando a contribuyentes. De acuerdo con Reforma, algunas personas morales buscan darse de alta en el RFC desde octubre de 2020; hasta la fecha, no han podido conseguir una cita en el SAT. Parece que las medidas del fisco no han servido para solucionar la situación. Desde hace algunas semanas, el SAT amplió los horarios de atención y empezó a atender a los contribuyentes en sábado; sin embargo, conseguir citas sigue siendo muy difícil.

SAT pide cooperación a los contribuyentes

Hace unas semanas, el fisco publicó un tuit en el que instó a los contribuyentes que no puedan asistir a sus citas, a cancelarlas. De esta forma otro contribuyente que necesite agendar una, podrá hacerlo. https://twitter.com/SATMX/status/1375917059406712839?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1375917059406712839%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F03%2Fel-sat-insta-a-contribuyentes-a-cancelar-sus-citas-si-no-pueden-asistir%2F En ese momento, el SAT se refería específicamente a las citas por la declaración anual. Sin embargo, hay que recordar que el abandono de citas es un problema importante. El fisco señaló la alta tasa de abandono de citas, que llegó a ser del 35% para todos los servicios Con información de Reforma e Infobae https://www.reforma.com/complica-fisco-dar-de-alta-negocios/ar2159019 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/31/el-infierno-de-conseguir-una-cita-en-el-sat-hay-gente-que-lleva-casi-un-ano-buscando/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.