Aunque la tercerización laboral esta regulada por la Ley Federal del Trabajo, en la práctica no se cumple con la legislación. En entrevista para el portal *Aristegui Noticias,*la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mencionó que “se acabó la fiesta para la subcontratación abusiva”, pues dijo que este esquema se ha utilizado para evadir responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social. Por si fuera poco, la titular de la STPS dijo que la práctica del outsourcing abusivo muchas veces está vinculado al lavado de dinero. Se trata de una mala práctica que “se dejó crecer”, según Alcalde, a partir de la reforma laboral de 2012 porque “no solamente no se atendió, sino que no había ningún tipo de regulación ni inspección al respecto”. En consecuencia, durante la administración pasada la subcontratación creció incontroladamente, lo que ha generado una clase de competencia desleal entre empresas que sí cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y las que no cumplen. Luisa María Alcalde advirtió que esta práctica ya se acabó, no solo por la entrada en vigor del T-MEC para cuya aprobación fue necesario regular esta práctica, ni tampoco sólo por la decisión de esta administración, sino por el simple respeto a la legislación laboral vigente, que prevé limites expresos que no se han cumplido en la práctica.
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