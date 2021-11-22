Aunque la ley lo prohíbe, en la práctica la CFE paga una gran parte del ISR de sus trabajadores. La fracción III del artículo 106 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece lo...

Aunque la ley lo prohíbe, en la práctica la CFE paga una gran parte del ISR de sus trabajadores. La fracción III del artículo 106 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece lo siguiente sobre las contribuciones a sus trabajadores:

Las contribuciones que se causen por concepto de remuneraciones a cargo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias deberán retenerse y enterarse a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no podrán ser pagadas por las empresas en calidad de prestación, percepción extraordinaria o cualquier otro concepto.

Básicamente, la ley dice que la CFE no deberá pagar los impuestos de sus trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con una nota de Reforma, en la práctica sucede lo contrario. La nota explica que la CFE utiliza un método establecido en 1997; bajo este esquema, la empresa absorbe una parte del ISR del trabajador. En un caso de 2021, un trabajador obtuvo un total de percepciones por 53 mil pesos y un ISR de 11 mil pesos; sin embargo, la CFE absorbió ocho mil pesos de este ISR. Esto equivale al 75% del impuesto generado. Al cierre del tercer trimestre de 2021, la CFE ha gastado 51 mil millones de pesos en remuneraciones y prestaciones al personal; así como 33 mil millones de pesos en costo de beneficios a los empleados. Con información de Reforma https://www.reforma.com/carga-cfe-al-erario-isr-de-empleados/ar2301255

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.