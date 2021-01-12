Si la enfermedad del Covid-19 es riesgo laboral, aumentarán las primas de riesgo que deben pagar las empresas. El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de...

Si la enfermedad del Covid-19 es riesgo laboral, aumentarán las primas de riesgo que deben pagar las empresas. El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo donde se establece que la enfermedad del Covid-19 es un riesgo de trabajo, sin importar la actividad del trabajador. De acuerdo con algunos especialistas, esto significa que el IMSS aumentará las primas que cobra a las empresas y trabajadores en 2021. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo Abogados, explicó que las primas podrían aumentar hasta en 50% a partir de marzo. Según el especialista, la medida traería graves consecuencias para las empresas que han tenido indemnizaciones por enfermedad, muerte o incapacidad derivadas del Covid-19.

Aumentar la recaudación

El problema es, de acuerdo con el especialista, que el IMSS quiere hacer de la enfermedad un riesgo laboral cuando, en realidad, no estaría relacionada con las actividades de los trabajadores. Por esto, el especialista cree que solamente se trata de una forma de aumentar la recaudación. Además, tachó la medida de inconstitucional, ya que viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los patrones y derechohabientes. Otros especialistas coinciden en que la enfermedad no es laboral y que solamente se trata de aumentar la recaudación. En entrevista con el mismo medio, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, dijo que la medida aumentará el costo de la prima de siniestralidad ante IMSS. Por otro lado, Antonio Guerra, especialista laboral director del despacho Guerra Gómez Abogados, dijo que las consecuencias empezarán a verse en marzo. Esto porque en febrero las empresas determinarán la nueva prima de riesgo, y el mes siguiente empezarán los nuevos pagos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/sube-imss-cuotas-por-riesgo-covid/ar2103951

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.