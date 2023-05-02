Contribuyentes reportaron que al presentar su declaración anual, y en el apartado del régimen de sueldos y salarios, existe información precargada de patrones que no reconocen por no existir una re...

Contribuyentes reportaron que al presentar su declaración anual, y en el apartado del régimen de sueldos y salarios, existe información precargada de patrones que no reconocen por no existir una relación laboral Algunos contribuyentes encontraron información precargada de patrones que no reconocen, en su declaración anual de personas físicas. Es decir, les emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina sin existir una relación laboral. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de su Comisión Nacional de Síndicos, planteó está problemática al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su planteamiento, el IMCP explicó que algunos de sus asociados reportaron que ingresaron a la aplicación para presentar su declaración anual, y en el apartado del régimen de sueldos y salarios, existe información precargada de patrones que el contribuyente no reconoce por no existir una relación laboral, y por lo tanto elimina esos registros. El IMCP señaló que lo anterior generó las siguientes dudas:

¿El contribuyente tiene que llevar a cabo un procedimiento antes de la presentación de la declaración anual?

¿Se debe utilizar el servicio de “conciliación de factura” para solicitar la cancelación de los CFDI de nómina?

¿Cuáles son las recomendaciones del SAT respecto a estos casos?

El IMCP preguntó lo anterior, para que los contribuyentes no tengan inconsistencias al solicitar la devolución de saldos a favor.

Recomendaciones del SAT si tengo recibos de nómina de patrones que no reconozco

Como parte de su respuesta, el SAT reconoció la problemática, e indicó que en el documento Preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas 2022 se explica lo siguiente: B. Apartado de ingresos B.1. Ingresos por sueldos, salarios y asimilados

1. ¿Qué significa la alerta que se visualiza en la información que se precarga de mi patrón?

La alerta indica que debes verificar y, en su caso, aceptar y reconocer la información precargada en cada uno de los registros. Para ello debes responder “Sí” a la pregunta “¿Aceptas y reconoces la información precargada?”, si no aceptas y reconoces la información precargada selecciona “No”, y elimina el registro del patrón no aceptado ni reconocido, si solo quieres modificar los datos precargados elimina el registro y captura los datos que consideres procedentes. Por otra parte, la autoridad fiscal indicó que como acciones previas al envío de la declaración anual, se sugiere que las personas físicas que reciban ingresos por sueldos y salarios, verifiquen que la información que fue reportada por sus empleadores esté correcta, para ello pueden utilizar el “Visor de comprobantes de nómina para el trabajador”, de igual forma podrán consultar en el “Visor de deducciones personales” aquellas facturas emitidas que han sido clasificados bajo este concepto, servicios que se encuentran disponibles en el portal del SAT. Además, el SAT indicó que si derivado de lo anterior los contribuyentes hubieran detectado inconsistencias, los mismos podrán solicitar a través del servicio de “Solicitudes de conciliación de factura”, la cancelación del CFDI de nómina por no existir relación laboral o comercial, estando al pendiente del seguimiento respectivo.