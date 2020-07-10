El Buzón IMSS se usará para recibir avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones, entre otros documentos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció hace algunas semanas el...

El Buzón IMSS se usará para recibir avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones, entre otros documentos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció hace algunas semanas el lanzamiento de la herramienta Buzón IMSS que servirá como canal de comunicación entre el organismo y el patrón. El 9 de julio 2020 fueron publicados los lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS en el Diario Oficial de la Federación, dichos lineamientos entran en vigor el 3 de agosto del presente año.

Cómo dar de alta el Buzón IMSS

Para usar el Buzón IMSS hay que registrarse en la página del IMSS. Deberán de proporcionar medios de contacto como: correo electrónico y número telefónico, después el sistema emitirá un recibo electrónico del trámite. El Instituto validará los medios de contacto registrados en la plataforma, mismos que deberán confirmarse dentro de las 72 horas siguientes; de lo contrario el registro se cancelará y se tendrá que realizar nuevamente. Deberás hacer la manifestación de conformidad con que el Instituto haga, a través del Buzón IMSS, avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa, emplazamientos, requerimientos o solicitudes de informes o documentación; entre otros, así como la transmisión de documentos digitales.

Los avisos se darán por recibidos a menos que se demuestre lo contrario

El IMSS informó que por cada actuación que se realice en el Buzón IMSS, se emitirá un acuse de recibo electrónico y se presumirá, salvo que se demuestre lo contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha consignada en el acuse de recibo. Éste será el medio para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de recepción de los mensajes de datos y documentos digitales enviados mediante dicho medio de comunicación.

Las ventajas de utilizar el Buzón IMSS

Facilitar la consulta y disponibilidad de documentos digitales las 24 horas, los 365 días del año.

Garantizar la seguridad y accesibilidad de la información desde un sitio web institucional.

Acceder a un repositorio único para los asuntos y trámites de su empresa.

Agilizar la transmisión electrónica de información con el IMSS.

Es importante que los patrones cuenten con un Registro Federal de Contribuyente válido, e.firme, y tener habilitado el buzón tributario del SAT. Puedes revisar Los lineamientos generales para el uso del Buzón IMSSaquí / Publicación: 09 julio 2020

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