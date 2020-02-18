Propondrán al gobierno federal realizar una consulta pública para que sean los y las mexicanas quienes decidan si los días de asueto deberían cambiar de como son actualmente.

El presidente de la Confederación Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, informó que el sector empresarial insistirá que no se eliminen los fines de semanas largos, que propondrían al gobierno federal que se realice una consulta pública al respecto. Lo que se busca con la consulta pública es que sean los mexicanos quienes decidan si se continúa con el calendario escolar y de días de asueto como actualmente están o si se modificará como lo sugirió el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para fomentar la memoria histórica en su conferencia. José Campos propuso que se fomente la memoria histórica mediante conmemoraciones cívicas e históricas en los planteles escolares y en el ámbito laboral. “Se pide, como desde 2006, que el día de asueto obligatorio por Ley Federal del Trabajo se corra, porque ayuda a que los sitios turísticos del país tengan mayor actividad turística, se generen más empleos y se obtenga mayor derrama económica en temporadas de baja afluencia de visitantes”, destacó Campos. Destacó que los fines de semana largos y las vacaciones contribuyen a la convivencia familiar y fortalecen el tejido social de los mexicanos. En su opinión, el calendario escolar flexible, reconocido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es un logro civil, empresarial, y de los padres de familia debido a que ofrece la posibilidad a cada escuela de decidir los días de asueto para las festividades. Además tiene el mérito de activar la economía en días bajos y generar empleo en el sector del turismo. Como lo propone el presidente AMLO de eliminar los fines de semanas largos, no ayudara a que los jóvenes conmemoren o celebren las fechas histórica. La familia y la escuela es donde se enseña el amor por la patria. Según Campos, le corresponde a las autoridades realizar más difusión, antes y durante estas celebraciones, promoviendo contenido educativo en las materias de Historia y Civismo en los programas educativos a través de la SEP. López Campos destacó que en caso de eliminarse los fines de semana largos, podría optarse por un calendario flexible para permitir que las escuelas, docentes y padres de familia elaboren su calendario. “La iniciativa privada propone que cada escuela decida y planifique sus días de asueto conforme a sus condiciones climáticas, y los usos y costumbres de cada localidad, respetando los períodos vacacionales establecidos como los de verano, fin de año y Semana Santa, con la condición de cumplir el programa educativo en 195 días hábiles”.

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