Conoce cuáles son las deducciones personales permitidas en tu Declaración Anual 2025, sus límites y las reglas especiales para donativos, colegiaturas y aportaciones de retiro Al presentar la Decla...

Conoce cuáles son las deducciones personales permitidas en tu Declaración Anual 2025, sus límites y las reglas especiales para donativos, colegiaturas y aportaciones de retiro Al presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas pueden aprovechar diversas deducciones personales que la ley permite para disminuir su carga fiscal. Estas deducciones están reguladas principalmente por el Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR).

¿Qué gastos son considerados deducciones personales?

De manera general, los conceptos que pueden deducirse son:

Honorarios médicos y gastos hospitalarios

Gastos funerales

Donativos

Intereses reales de créditos hipotecarios

Aportaciones complementarias de retiro

Primas por seguro de gastos médicos

Transporte escolar obligatorio

Impuesto local sobre salarios

¿Cuál es el límite máximo de deducciones personales?

El Artículo 151 establece que el monto total de las deducciones no puede exceder el límite que resulte menor entre:

Cinco veces el salario mínimo anualizado (hoy referenciado con la UMA), equivalente a $198,031.80.

El 15% del total de los ingresos anuales del contribuyente, incluyendo ingresos exentos.

Ejemplos prácticos

Concepto Caso A Caso B Ingreso anual $400,000 $1,400,000 15% del ingreso $60,000 $210,000 5 UMA anuales $198,031.80 $198,031.80 Monto máximo a deducir $60,000 $198,031.80

Como se observa, siempre se debe aplicar el monto menor entre las dos opciones para determinar el límite de deducción.

Excepciones al límite de deducciones personales

No todos los gastos están sujetos a este tope. Las excepciones principales son:

Aportaciones complementarias de retiro

Colegiaturas

Estos conceptos cuentan con límites propios establecidos en leyes o decretos específicos.

Donativos: condiciones y límites

Los donativos serán deducibles siempre que se otorguen a:

La Federación, estados, municipios o Ciudad de México

Organismos descentralizados que tributen como no lucrativos

Instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles

Importante: no se podrá deducir donativos de bienes que previamente hayan sido deducidos como parte de actividades empresariales o profesionales. El monto total deducible por donativos no puede exceder el 7% de los ingresos acumulables del año anterior y se incluye en el límite global de deducciones personales.

Aportaciones complementarias de retiro

Las aportaciones realizadas a subcuentas de retiro o a planes personales de retiro son deducibles, siempre que cumplan los requisitos de permanencia establecidos. El monto máximo deducible es:

Hasta el 10% de los ingresos acumulables del ejercicio.

Sin rebasar cinco veces la UMA anualizada.

Deducción de colegiaturas

La deducción por colegiaturas fue establecida mediante un decreto publicado el 26 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, y está exenta del límite general de deducciones del Artículo 151.

Recomendaciones para tu Declaración Anual

Verifica el límite de tus deducciones antes de presentar tu declaración.

Asegúrate de que tus gastos estén debidamente comprobados mediante facturas electrónicas (CFDI).

Considera las reglas especiales para donativos, aportaciones de retiro y colegiaturas.

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