El aumento de la inflación a un índice de 7.05%, la cifra mayor en 20 años, fue impulsado por incrementos de precios productos agropecuarios y las tarifas de electricidad. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, estimaba que desde noviembre la inflación rebasaría el 7%, lo que sería la mayor variación de precios en 20 años. Lo anterior ya es una realidad. Este miércoles el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC aumentó un 7.05%, comparado con el 6.36% de la segunda mitad de octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de su registro más alto desde abril de 2001. Como reportamos en El Contribuyente, el INPC avanzó 0.84% mensual en octubre, mientras que la tasa anual se ubicó en 6.24%, el mayor nivel que registra desde el cierre del 2017 cuando el alza en los precios a los consumidores promediaron 6.77%. Con esto suman ocho meses en los que la inflación se ubica por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual y, se espera que para cierre de año, la inflación continúe fuera del objetivo de la institución. Banxico elevó este mes en 25 puntos base (pb) su tasa de interés referencial por cuarta vez consecutiva para llevarla a un 5%, y subió sus expectativas para la inflación al cierre de este año. Además, en la primera quincena de noviembre, los precios al consumidor subieron un 0.69%, mientras el índice subyacente se incrementó un 0.15%, de acuerdo con el Inegi. Así, el INPC avanzó 0.84% mensual en octubre, mientras que la tasa anual se ubicó en 6.24%, el mayor nivel que registra desde el cierre del 2017 cuando el alza en los precios a los consumidores promediaron 6.77%. El mes pasado, el Inegi reportó que los precios de los bienes y servicios más significativos por su incidencia sobre la inflación general al alza fueron la electricidad, gas doméstico LP, cebolla, huevo, tomate verde, nopales, carne de res, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías y transporte aéreo. Además, la alta inflación podría afectar a los contribuyentes que deducen impuestos por el pago de intereses reales en sus créditos hipotecarios. Con información de Forbes México https://www.forbes.com.mx/inflacion-en-mexico-se-dispara-a-7-05-en-primera-mitad-de-noviembre-el-mayor-nivel-en-20-anos/

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