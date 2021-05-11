En 2021, las firmas de capital humano esperan perder casi la mitad de sus ingresos por reforma al outsourcing. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la refor...

En 2021, las firmas de capital humano esperan perder casi la mitad de sus ingresos por reforma al outsourcing. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. De acuerdo con algunos expertos, las empresas ya están haciendo fusiones, liquidaciones de razones sociales y modificaciones de objetos sociales para cumplir con las modificaciones a la ley. Como era de esperarse,la reforma ha afectado más a las firmas de capital humano. En primer lugar, estas empresas deben registrarse en el padrón de la STPS que empezará a operar el 24 de mayo. Estas son algunas de las características más importantes del padrón:

Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente qué servicio ofrece.

Deberán fundamentar por qué cada servicio ofrecido es excepcional.

Para esto, deberán aportar información sobre capacitación, certificaciones, tecnología, capital social, etc.

Las empresas podrán ofrecer varios servicios diferentes, pero tendrán un folio único para cada uno.

Las empresas deberán renovar su registro cada tres años.

El padrón será de consulta pública.

Sin embargo, algunos expertos esperan que estas empresas presenten amparos. En el foro Aspecto legal de la Reforma a la ley de outsourcing en México, Luis Ricardo Ruiz, experto en derecho laboral de Hogan Lovell’s, dijo que es probable que muchas empresas presenten amparos porque se verán afectadas directamente.

Perderán casi la mitad de sus ingresos

Los empresarios creen que los cambios a la ley causarán una reducción importante en la industria. Francisco Martínez, director general de Adecco, cree que la reforma bajará los ingresos de la industria hasta un 40% en 2021. Esto se debe principalmente a que las empresas perderán sus contratos de los próximos tres meses; aunque logren adaptarse a las nuevas leyes, esos contratos ya no pueden recuperarse. Además, las empresas formales tienen que enfrentarse a las informales. De acuerdo con Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, en México hay casi dos mil empresas de subcontratación; de estas, solamente 500 son formales. Esto también afecta la competitividad y los ingresos de las empresas.

También le pegará a trabajadores

De acuerdo con los especialistas, las empresas no serán las únicas afectadas por la reforma. Según datos de la AMECH, con la prohibición de la subcontratación, se prevé que las empresas realicen las siguientes acciones:

El 60% de las compañías pretende negociar con los empleados para contratarlos bajo un esquema informal.

Sólo el 30% de las empresas estima incorporar a su nómina a todos los trabajadores que tiene subcontratados.

Mientras que el 10% restante optará por la desvinculación laboral.

En México hay 4.6 millones de empleados contratados por outsourcing, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras que seis de cada 10 trabajadores se mueven en la informalidad. Es decir, que no tienen acceso a prestaciones laborales de ley, como la seguridad social. Márquez reiteró que esta reforma ocasionaría una pérdida de más de 2 millones de empleos y un repunte significativo en el empleo informal.

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