La prórroga se da con la finalidad de que los datos que se proporcionen para la emisión del CFDI y aquellos que se encuentran en las bases de datos del fisco sean coincidentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio una prórroga para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina en su versión 4.0 hasta el 31 de marzo de 2023. A través de un comunicado, el SAT explicó que la prórroga se da con la finalidad de que los datos que se proporcionen para la emisión del CFDI y aquellos que se encuentran en las bases de datos del fisco sean coincidentes. https://twitter.com/satmx/status/1587550719934357504?s=48&t=iD5aNy5GaFxYqA0pySHSSg Por tanto, aquellos contribuyentes que se encuentren obligados a emitir comprobantes fiscales de tipo nómina tendrán la opción de realizarlo en su versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023, esto para que durante el periodo de prórroga puedan contar con todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales para la emisión del CDFI en su versión 4.0. En junio, el SAT también amplió seis meses el plazo para que todos los comprobantes fiscales se emitieran mediante la facturación 4.0, antes de imponer las sanciones previstas en la miscelánea fiscal de este año. Los CFDIs en formato 4.0 contienen una serie de datos de verificación de los causantes: registro federal de contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal, el régimen en que se tributa. El grado de detalle en este tipo de comprobantes busca frenar la facturación falsa que se usa para evadir y eludir impuestos. Por otra parte, el SAT informó que con la finalidad de que los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) puedan cumplir con la obligación de contar con la firma electrónica y continuar disfrutando de los beneficios fiscales que ofrece este régimen, otorgó la facilidad para obtener la e.firma hasta el 31 de marzo de 2023, sin que esto implique un incumplimiento a las disposiciones fiscales.