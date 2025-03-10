El INEGI reportó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la segunda quincena de marzo de 2025. Descubre cómo la inflación impactó en alimentos, vivienda y transporte, con datos actual...

El INEGI reportó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la segunda quincena de marzo de 2025. Descubre cómo la inflación impactó en alimentos, vivienda y transporte, con datos actualizados y análisis detallado El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual del 0.28% en febrero de 2025. La inflación anual se situó en el 3.77%, reflejando variaciones en precios de bienes y servicios esenciales para la economía mexicana.

Variación del INPC por sectores

Concepto Variación Mensual (%) Variación Anual (%) Índice Nacional de Precios al Consumidor 0.28 3.77 Subyacente 0.48 3.65 Mercancías 0.41 2.75 Servicios 0.55 4.64 Productos Agropecuarios -1.44 3.89 Energéticos y tarifas del gobierno 0.41 3.57

Productos con mayores variaciones de precios

Durante febrero, los productos con mayor incremento de precios fueron el huevo (5.71%) y la carne de res (2.47%). En contraste, los precios del jitomate y la cebolla cayeron un 29.12% y 14.17%, respectivamente.

Ciudades con mayor inflación

Las ciudades que registraron el mayor aumento en el INPC fueron Chetumal (+0.74%) y Ciudad Juárez (+0.73%). En contraste, Tapachula (-0.46%) y Iguala (-0.42%) registraron las menores variaciones. La inflación en febrero de 2025 se mantuvo estable en comparación con el año anterior, aunque con impactos diferenciados en distintos sectores. El aumento en el precio de productos básicos podría afectar el consumo de los hogares mexicanos, mientras que la baja en ciertos productos agropecuarios podría brindar alivio temporal a la economía.