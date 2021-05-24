Los legisladores se pronunciaron en contra de utilizar financiamiento proveniente de otros países para procesos electorales. La diputada morenista Ángeles Huerta del Río presentó un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de que ésta se sume a la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos por el ejecutivo federal, en el que solicita suspender el financiamiento a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En un comunicado, la bancada morenista apoyó el punto de acuerdo, en el que también se pide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un organismo del poder ejecutivo federal vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigar e informar sobre las operaciones inusuales que detecten, así como "cualquier movimiento financiero que haya sido utilizado para fines electorales". Los legisladores también solicitan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que audite a MCCI y a las empresas que le han donado recursos, para determinar si cumplieron o no con las disposiciones fiscales vigentes. Los legisladores se pronunciaron en contra de utilizar financiamiento proveniente de otros países para procesos electorales, así como de usar la figura de asociaciones civiles para evadir el pago de impuestos.

Claudio X. González, sus empresas y sus aliados del PRIAN dicen estar en contra de la corrupción y de la impunidad, pero en realidad lo que buscan es evadir impuestos y utilizar el financiamiento de Estados Unidos para ir en contra de la #CuartaTransformación. 👏🏼 @gelahuerta pic.twitter.com/KHvOFZgu86 — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) May 20, 2021

AMLO arremete contra MCCI

En la conferencia mañanera del 19 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proyectó en salón tesorería de Palacio Nacional los comprobantes fiscales que amparan transferencias por 2 millones 500 mil pesos del gobierno estadounidense a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La organización, famosa por las investigaciones periodísticas que han indagado posibles casos de corrupción del gobierno actual y el pasado, fue presidida por Claudio X. González hasta julio de 2020. El también empresario fundó Sí por México, organización que aglutina en una coalición política a los principales partidos políticos opositores al gobierno, rumbo a las elecciones intermedias de junio de 2021. En consecuencia, el presidente argumenta que el financiamiento de MCCI es una injerencia de extranjeros en la política nacional, lo que está expresamente prohibido en la Constitución Mexicana, que dice que “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. En un comunicado, la asociación civil ha negado tener “vinculación con partidos políticos o intervención en campañas electorales”, toda vez que Claudio X. González renunció a la presidencia de la institución en julio del año pasado, previo al lanzamiento de Sí por México, en octubre del mismo año.

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