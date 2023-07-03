Además de multas, los contribuyentes también pueden ser acreedores a clausuras preventivas de 3 a 15 días por reincidencia en CFDI no emitidos o con errores A partir del pasado 1 de julio de 2023, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina deben ser emitidos con la nueva versión 4.0. Los contribuyentes que no emitan los CFDI de nómina podrían ser sancionados, con una multa de 19 mil 700 hasta 112 mil 650 pesos por cada recibo. El vocero para temas de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Rolando Silva, explicó a Reforma que lo que cada contribuyente puede recibir como sanción es fijado de forma discrecional por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El especialista indicó que lo anterior también ocurre con multas por otras faltas, y que los montos se fijan conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). "El funcionario que aplique la multa debe evaluar si hay un dolo o no, tienen ahí como un rango de decisión", dijo al diario. Pero señaló que cuando se fija un monto mayor al mínimo, los funcionarios del fisco deben fundamentar la razón.

Clausuras por CFDI no emitidos o con errores

Los contribuyentes también pueden ser acreedores a clausuras preventivas de 3 a 15 días por reincidencia en CFDI no emitidos o con errores. "Es clausurar preventivamente para castigar tus ingresos, con la idea de que es más barato cumplir", comentó el experto. La nueva versión del CFDI sustituye a la 3.3 y debe incluir el Código Postal y el régimen tributario del trabajador, según la disposición del SAT.

Empieza la obligación del CFDI de nómina 4.0

Desde abril de este año, la versión 4.0 es obligatoria en los CFDI, excepto para recibos de nómina, para los cuales el fisco extendió hasta este viernes el plazo en el que se pueden emitir con la versión 3.3, junto con la nueva. Sin embargo, a partir del sábado pasado, únicamente será válida la versión 4.0. De acuerdo con el SAT, hasta el día 15 de este mes, se registró un avance de 71.4 por ciento de recibos de nómina emitidos con la nueva versión. Para el especialista, si los contribuyentes tienen alguna imposibilidad para emitirlos, deben presentarlos con la versión anterior, porque de lo contrario sería peor. Pero mencionó que los contribuyentes que emitan recibos de nómina con fallas corren el riesgo de no poder deducirlos.