Tendrían derecho a seguridad social, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como al reparto de utilidades. En 2020 entraron en vigor las retenciones de impuestos para plataformas digitales como Uber, Netflix y Rappi. Sin embargo, estas regulaciones sólo son el comienzo, pues la pandemia dejó al descubierto otra arista que necesita ser atendida: la regularización de los derechos laborales de quienes laboran para estas plataformas. En los nuevos modelos de trabajo que han surgido en los últimos años, como los que han implementado aplicaciones como Uber, Rappi, Cabify y Airbnb, donde se habla de colaboradores o socios, la aplicación no reconoce una relación laboral con los conductores o repartidores de comida. Con esta modalidad los trabajadores no tienen derecho a seguridad social, ni prestaciones, vacaciones. “Este congreso es uno muy comprometido con la agenda laboral. Muy comprometido con las y los trabajadores y lo hemos mostrado, han habido reformas muy unánimes en este sentido y yo creo que podemos avanzar en eso, ya hay propuestas”, comentó Patricia Mercado, secretaria de la comisión de trabajo y previsión de la Cámara de Senadores, en entrevista con Capital Factor Humano. Mercado destacó que anteriormente el Estado dejó el tema de política laboral en manos del sector productivo. Lo anterior, sumado a la transformación que trajeron aparejada innovaciones como las plataformas digitales, incentivaron que las empresas se deslindaron de las responsabilidades patronales. La senadora del partido Movimiento Ciudadano, comentó que la pandemia dejó en espera la discusión sobre la reforma laboral para las aplicaciones; sin embargo, dijo que la discusión no se perdería en el Senado, pues sería una gran omisión e implicaría dejar a millones de trabajadores sin derechos laborales. “Necesitamos fortalecer mucho más eso, lo que tenemos enfrente y no dejar a tanta gente, sobre todo en temas como salud y seguridad en el trabajo; todos estos trabajadores de plataformas no tienen eso, no tienen esa salud, no tienen esa seguridad, ni tienen donde asistir legalmente para tenerla”, dijo.

Marco normativo laboral para las plataformas digitales

En la actualidad en México no tiene un marco normativo laboral que garantice sus derechos, debido que estas empresas de transporte y repartición se deslindan de la relación laboral. La empresa de Uber, por ejemplo, argumenta que sus "trabajadores" en realidad son socios, que los conductores o repartidores tienen la libertad de decidir el tiempo que trabajan, así como su horario. Sin embargo, el senador del Partido del Trabajo (PT) Joel Padilla explicó a Factor Capital Humano que la empresa maneja un sistema de puntos dependiendo del número de viajes a la semana que realizan, sistema con el cual pueden sufrir penalizaciones económicas. Además se les requiere que cumplan con criterios como tiempos de espera y códigos de comportamiento con los pasajeros. “También se entiende por relación de trabajo, sin importar su denominación, el trabajo que tenga como origen una plataforma digital de economía colaborativa, siempre y cuando exista subordinación y dependencia económica. Se entiende por plataforma digital de economía colaborativa como aquella interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitales, que satisface una necesidad a una o más personas”, dijo. El senador plantea que quienes laboren a través de estas plataformas deberán gozar de todos los derechos laborales, pues sí existe la subordinación laboral. Si se aprueba, tendrían derecho a seguridad social, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como al reparto de utilidades. “Esta situación no puede permanecer así, autoridades administrativas, juzgadores y legisladores de todo el mundo han comenzado a regularizar esta situación, por ello es momento que en México comencemos a modificar esta situación para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores de estas plataformas que han recurrido a lo que comúnmente se denomina simulación laboral”, destacó.

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